Max Verstappen rijdt nu nog met Sergio Pérez aan zijn zijde bij Red Bull Racing, maar de kans is groot dat die dynamiek volgend jaar gaat veranderen. Franco Colapinto wordt genoemd als mogelijke opvolger, maar ook Liam Lawson lijkt een serieuze kans te maken. Hoe denkt de Nieuw-Zeelander daar zelf over? Is hij bang om naast Verstappen in te stappen?

Lawson rijdt pas kort voor het team van Visa Cash App RB, maar vanaf dag één wordt hij al genoemd als mogelijke opvolger van Pérez bij Red Bull Racing. De Mexicaan weet al tijdenlang niet het gewenste niveau te halen en het lijkt slechts een kwestie van tijd tot zijn afscheid wordt bevestigd. De Mexicaan mag het seizoen mogelijk wel afmaken, maar daarna is het zeer waarschijnlijk de beurt aan jong talent. Red Bull zou zowel Colapinto als Lawson overwegen om naast Verstappen te zetten in 2025. Hoe denkt laatstgenoemde daar eigenlijk zelf over?

Lawson kent geen angst voor Verstappen

De teamgenoten van Verstappen worden doorgaans compleet om de oren gereden door de Nederlander. Denk aan Ricciardo, Albon en Gasly: zij hielden het allen niet lang vol naast de inmiddels drievoudig wereldkampioen. Pérez zit weliswaar al enige tijd in het stoeltje, maar de prestaties van Verstappen evenaren, daar is hij nooit in geslaagd. Is Lawson niet bang dat hij ook kopje onder zou gaan naast Verstappen? "Nee, angst heb ik daar niet voor. Sterker nog: ik zou niemand liever als teamgenoot willen hebben dan Max. Hij is de beste in de sport", zo vertelt hij bij De Telegraaf.

Lawson zou data Verstappen intensief bestuderen

Hij vervolgt: "Dan zou het juist heel leerzaam zijn om het tegen hem op te nemen, om elk weekend zijn data te kunnen bestuderen en te zien hoe hij het precies aanpakt. Het zou voor mij de ultieme uitdaging zijn. Dus nee, ik ben niet bang. Ik denk er nu alleen nog niet te veel over na. Als ik de kans zou krijgen in de toekomst, zal ik er alles aan doen om het maximale eruit te halen.”

