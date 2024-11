Pérez verklaart wat er misging tijdens dramatisch verlopen sprintkwalificatie

Sergio Pérez (34) bevindt zich al enige tijd in de hoek waar de klappen vallen. De geplaagde Red Bull Racing-coureur kwam ook tijdens de kwalificatie voor de Sprint in Brazilië niet tot een goed resultaat en moet vrezen voor zijn toekomst. Hoe kon het wederom zo misgaan? De Mexicaan reageerde na afloop.

Slechts een dertiende startpositie voor de Sprint hield Pérez vanavond over aan zijn kwalificatie op Interlagos. Een uiterst teleurstellende uitslag, want hij leek redelijk mee te kunnen doen om de bovenste plaatsen op basis van de eerste kwalificatiesessie. Niets bleek minder waar toen hij in SQ2 veel te veel tekortkwam in zijn eerste run. Pérez leek vervolgens nog een tweede run te gaan doen, maar hij kwam in tijdsnood en werd zodoende vroegtijdig uitgeschakeld. Teambaas Christian Horner liet na afloop al weten dat er hier geen sprake was van een strategische blunder van Red Bull, want een tweede run was niet gepland. Pérez ging nog naar buiten omdat zijn positie in gevaar kwam. Het was echter al te laat.

Artikel gaat verder onder video

Pérez "verward" door programma in kwalificatie

Pérez moet al enige tijd vrezen voor zijn positie binnen Red Bull en zijn optreden in Brazilië maakt het er vooralsnog niet beter op. Na afloop van de kwalificatie verscheen de Mexicaan zelf ook bij de pers om zijn verhaal te doen. "Sprintweekenden zijn altijd een beetje onvoorspelbaar, vooral hier op Interlagos. We hadden een goede SQ1, maar in SQ2 hadden we moeite met de balans en hadden we wat onderstuur. We probeerden iets te doen met de rembalans, maar we waren achter te gelimiteerd. Het was een beetje verwarrend ook met ons programma, we dachten dat we op het einde misschien nog een kans hadden op een tweede run, maar dat was niet zo en dat maakte een vroegtijdig einde aan onze dag."

Pérez wil verbeteren in Brazilië

Pérez hoopt zich morgen echter te kunnen herpakken. "We werden vandaag verrast door de omstandigheden op het circuit, maar we kijken ernaar uit om ons te verbeteren voor de sprintrace en kwalificatie van morgen", aldus de Mexicaan, die naar verluidt spoedig vervangen gaat worden door Franco Colapinto.