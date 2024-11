McLaren was oppermachtig tijdens de sprintkwalificatie, terwijl Red Bull Racing moest toekijken hoe Max Verstappen niet verder kwam dan P4, nadat Sergio Pérez al in SQ2 was gestrand. Christian Horner is dan ook absoluut niet tevreden tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo.

Oscar Piastri pakte de pole voor de Sprint op het circuit van Interlagos. Hij versloeg de andere papaja-kleurige bolide van Lando Norris op slechts 0.029 seconden. Verstappen begint de korte race morgen in de Ferrari-sandwich tussen Charles Leclerc en Carlos Sainz. Pérez staat vol onder druk, aangezien er continue geruchten door de paddock gaan dat de energiedrankfabrikant hem gaat ontslaan om Liam Lawson of Franco Colapinto de kans te geven Verstappens ploegmaat te zijn. 'Checo' werd desondanks teleurstellend dertiende in de sprintkwalificatie. Hij had niet genoeg tijd meer om een tweede ronde te doen in SQ2. Het leek op een strategische blunder van Red Bull, maar de teambaas heeft er een verklaring voor. Ze waren er namelijk vanuit gegaan dat Pérez wel snel genoeg zou zijn voor een plekje in SQ3.

Teamorders McLaren en Pérez te langzaam

"McLaren was de hele dag erg snel, maar het kwam wel als een verrassing dat Oscar de pole heeft gepakt", begon Horner bij Viaplay. "Het zag er niet uit alsof hij de snellere was van de twee, maar hij reed een goed tweede rondje. Wij staan op de tweede startrij... Vanaf daar kan je nog racen, je kan prima inhalen op dit circuit. Hopelijk zijn we beter in de race dan in de kwalificatie."

Verwacht hij teamorders bij McLaren? "Voor dat ene puntje weet ik zeker dat ze dat gaan doen." Horner was vooral ontevreden over Pérez. "We hadden niet gepland een tweede run te doen en helaas heeft hij niet genoeg gedaan tijdens de eerste run. Bij ons lag de prioriteit bij op het optimale moment de baan op gaan. Helaas zat hij een halve seconde à zes tienden van zijn teamgenoot [Verstappen] af en dat is gewoon te veel."

