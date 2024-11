Williams probeert haar best te doen om voor Franco Colapinto nog een zitje te vinden, zo werd bevestigd tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo. De Argentijn maakt kans op een plek bij het Red Bull-zusterteam. Yuki Tsunoda en Max Verstappen zijn allebei enthousiast over de indrukwekkende rookie.

Logan Sargeant wist slechts één punt te scoren in de 36 Grands Prix die hij verreed. Williams-teambaas James Vowles vond dat de maat vol was na een zware, maar knullige crash in de derde vrije training op Zandvoort. Hij riep Colapinto op om de Amerikaan voor de rest van het seizoen te vervangen. Voor velen was hij een onbekende, maar met de achtste en tiende plek in Azerbeidzjan en de Verenigde Staten, respectievelijk, wordt hij plotseling als een groot talent gezien. Colapinto is bij VCARB om beeld om daar plaats te nemen vanaf 2025. Geruchten doen de ronde dat Liam Lawson dan de sprong maakt naar het Red Bull-hoofdteam als opvolger van Sergio Pérez. Tsunoda en Verstappen vinden allebei dat hij het verdient om volgend jaar op de grid te staan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko maakt nogmaals duidelijk: "Dat is totaal onrealistisch voor Red Bull"

Teams moeten meer voor junioren openstaan

"Hij doet het zeker goed", begin Tsunoda over Colapinto. "Als hij niet als optie wordt gezien, dan komt dat wel als een verrassing, toch? Hij doet het namelijk goed en hij heeft nog geen stoeltje voor volgend jaar." Verstappen sluit zich bij de VCARB-coureur aan. "Het is lastig om er antwoord op te geven, omdat hij nog een contract heeft bij Williams, maar hij doet het geweldig. Ik denk dat Williams zich waarschijnlijk achter de oren krabt over wat ze met Franco moeten doen. Het laat maar weer zien dat teams er meer open voor moeten staan om jonge talenten in de auto te zetten en te vertrouwen."

OOK INTERESSANT: FIA bevestigt gridstraf Verstappen voor Grand Prix van Brazilië

Williams onderzoekt mogelijkheden voor Colapinto

"Nu heb je de situatie waarbij hij een Williams-junior is, maar mogelijk moet vertrekken om ergens anders zijn geluk te vinden", vervolgde de Nederlander. Alexander Albon en Carlos Sainz hebben ieder een meerjarig contract bij het team uit Grove. "Ze hadden ook hém in de auto kunnen zetten. Wat hij of zijn management ook besluit, verdient hij een plekje op de grid? Volgens mij wel met wat hij tot dusver heeft laten zien, ja." James Vowles bevestigde dat hij een plekje probeert te vinden voor Colapinto. "We onderzoeken mogelijkheden met meerdere teams die momenteel geïnteresseerd zijn", aldus de teambaas bij de persconferentie in Brazilië.

Gerelateerd