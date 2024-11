Wat al even in de lucht hing is door de FIA bevestigt: Max Verstappen krijgt een gridstraf van vijf plekken voor het wisselen van motoronderdelen. Helmut Marko hintte in Mexico al op een nieuw exemplaar en ook Verstappen zelf, gaf aan dat hij rekening hield met een straf in Brazilië.

Teams mogen coureurs niet onbeperkt voorzien van nieuwe motoren. Zo mogen de coureurs maximaal vier power units per seizoen gebruiken. Bij de introductie van een vijfde exemplaar, krijgt de desbetreffende coureur tien plekken straf. Elk exemplaar daarna levert slechts vijf plekken straf op.

Gridstraf Verstappen

Voor Verstappen is het niet een geheel nieuwe motor dat wordt ingepast. Het Oostenrijkse team laat namelijk alleen de verbrandingsmotor verwisselen. De MGU-H, MGU-K, batterij en het uitlaatsysteem van de power unit zou het volgens Red Bull nog moeten uithouden tot in Abu Dhabi, daarom is er alleen gekozen voor een wissel van de ICE. Verstappen pakte in België al een gridstraf van tien plekken vanwege de introductie van een nieuwe power unit, in Brazilië zal het gaan om een gridstraf van vijf plekken voor de race op zondag.

De gridstraf voor Max Verstappen is een feit🇧🇷 pic.twitter.com/Faiejsn9gT — GPFans NL (@GPFansNL) November 1, 2024

