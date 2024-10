Lewis Hamilton, die dit seizoen aan het strijden is om P6 in het F1-wereldkampioenschap met teamgenoot George Russell, heeft zich uitgelaten over het titelgevecht tussen Lando Norris en Max Verstappen.

Voor Hamilton zelf begon 2024 met de aankondiging dat hij na dit seizoen zal vertrekken bij Mercedes om zijn droom na te jagen en voor Ferrari uit te komen in F1. De Brit begon, zoals in 2022 en 2023, vrij matig aan het seizoen. Sinds het weekend in Canada scoort de Brit echter solide punten, met als hoogtepunt zijn zege in Groot-Brittannië. Toch is een zesde plaats in het kampioenschap op het oog het hoogst haalbare. Dit terwijl hij vooral Ferrari de laatste weken beter en beter ziet worden en nu zelfs ziet vechten om het kampioenschap bij de coureurs.

Hamilton over Verstappen vs Norris in F1

In de persconferentie van de FIA voorafgaand aan het raceweekend in Brazilië gaat Hamilton in op een gevecht om het kampioenschap waar hij zelf vooral als fan naar zal kijken: het duel tussen Verstappen en Norris. “Ik denk dat het spannend is geweest voor de fans om een strijd tot op het laatste nippertje te zien gaan. We kennen allemaal Max en zijn sterke punten - en niet al te veel of zelfs geen zwakke punten. En Lando heeft echt zijn mannetje gestaan.”

Hamilton wil verandering zien in F1

Volgens Hamilton is er weinig veranderd tussen zijn duel met Verstappen in 2021 en nu als het aankomt op het verduidelijken van de regels en de richtlijnen. "De regels zijn nog steeds hetzelfde als in 2021. Wat we in 2021 zagen met mijzelf en Max, gebeurt nu nog steeds en dat zal zo blijven tot ze er misschien iets aan veranderen. Ook de circuits, met alle uitloopzones, helpen niet mee. Als het gravel of gras was, zouden ze dat daar niet helemaal doen. Het wordt dus interessant om de ontwikkeling te zien. Hopelijk brengen ze volgend jaar wat veranderingen aan.”

