Toto Wolff geeft aan dat de updates die het team aankomend weekend in Brazilië gaat introduceren, de laatste van het seizoen zullen zijn. De teambaas had liever nog een aantal nieuwe onderdelen willen meenemen voor de raceweekenden erna, maar wijst naar de schadegevallen van afgelopen weken en ziet de budgetcap steeds dichter bij komen.

Het was vooral George Russell die de afgelopen weekenden voor reparatiewerkzaamheden heeft gezorgd. Zo verloor de Brit in Austin de controle over zijn W15 en kwam hij in de bandenstapels terecht, dat deed hij in Mexico nog eens dunnetjes over. Ook Lewis Hamilton kon niet altijd schadevrij blijven. Het heeft ertoe geleid dat het kostenplafond, dat in 2024 op 135 miljoen dollar staat, al bijna is bereikt. Het Duitse team zal dus de resterende races moeten gaan uitrijden met het huidige pakket, in Brazilië worden noodgedwongen de laatste updates geïntroduceerd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner bevestigt gesprekken met Colapinto: 'Zou slechte teambaas zijn als ik dat niet onderzoek'

Budgetcap komt in zicht door crashes

"In het kader van het budgetplafond is dit een lastige situatie", zo opent Wolff in gesprek met Motorsport.com. "Deze drie crashes hebben ons op achterstand gezet, en zeker die van vrijdag in Mexico was enorm. We moesten kiezen voor een volledig nieuw chassis, wat een enorme klap is binnen het budgetplafond." Daardoor moet het team gericht gaan denken aan wat het kan meenemen: "Waarschijnlijk moeten we nu minderen met wat we op de auto zetten."

OOK INTERESSANT: FIA-steward Herbert reageert op beschuldigingen: "Ben een enorme fan van Verstappen"

Laatste updates in Brazilië

Wel geeft Wolff te kennen dat het team naar Brazilië afreist met een aantal nieuwe onderdelen, maar dat zullen dan ook de laatste van het seizoen zijn. "We zullen in Brazilië twee upgradepakketten hebben, twee bodemplaten, maar dat is het dan ook. Er komt verder niets nieuws. We hebben een bepaalde beperking op onderdelen, dus we moeten creatief zijn in hoe we die beheren. En het heeft zeker invloed op hoeveel ontwikkelingsonderdelen we op de auto kunnen zetten, want het antwoord is nul."

Gerelateerd