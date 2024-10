Sergio Pérez heeft zelden zo onder druk gelegen in de Formule 1 als na zijn zeer teleurstellende thuisrace in Mexico. Ralf Schumacher denkt dat zijn domper van afgelopen weekend de druppel is geweest die de emmer doet overlopen en sluit niet uit dat hij direct uit de wagen wordt gezet.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt. Zo zong er een hardnekkig gerucht rond dat hij na zijn thuisrace in Mexico van dit weekend uit zou stappen bij het team van Red Bull. Recent maakte hij daar met een speciale Instagram-post echter een einde aan en reageerde hij daar in Austin ook nog eens duidelijk op: "Ik wilde gewoon duidelijk maken dat ik 100 procent zeker weten hier ben volgend jaar. Ik heb mijn contract en daar hou ik me aan en verder denk ik er niet over na."

Artikel gaat verder onder video

Horner en Marko voeren druk op

Toch is het helemaal niet zo zeker dat de routinier volgend jaar nog in de Red Bull te bewonderen is, zeker nu hij ook zijn eigen raceweekend in Mexico tot een deceptie heeft weten om te dopen. Op de achtergrond wordt er druk gespeculeerd over de toekomst van Pérez en worden Liam Lawson en Franco Colapinto gelinkt aan zijn stoeltje voor volgend seizoen. Ook Christian Horner en Helmut Marko lieten zich recent uit over de toekomst van Pérez, waarbij met name eerstgenoemde veelzeggende woorden liet vallen: "Kijk, het gaat om prestaties in deze business. Er komt op een gegeven moment een punt waarop moeilijke beslissingen moeten worden gemaakt."

Schumacher denkt dat het over is

Gerelateerd

Er wordt dus druk gespeculeerd over de toekomst van Pérez en het is Schumacher die denkt dat de Mexicaan er misschien wel vrij snel uit gaat vliegen: "Volgend jaar rijdt hij sowieso geen meter meer in die auto, daar ben ik vrij zeker van. Ik denk eigenlijk niet eens dat hij het seizoen afmaakt. Red Bull zal na dit weekend een beslissingen gaan nemen", zo stelt hij tegenover. "Die man staat onder zo'n enorme druk dat hij niet blij naar huis zal gaan. Bovendien is het een ramp voor het team, niet alleen voor hem, maar ook voor de monteurs. Wil je iets doen tegen Ferrari , dan moet er snel iets veranderen", zo besluit de voormalig coureur.