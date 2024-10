Max Verstappen en Lando Norris zijn in de slotfase van dit Formule 1-seizoen verwikkeld geraakt in een heftige titelstrijd, waarbij met name Verstappen de nodige risico's neemt om Norris achter zich te houden. Hij kan het zich - met zijn riante voorsprong in het klassement - immers veroorloven. Moet de FIA daarom overwegen te dreigen met diskwalificatie, om de strijd niet te laten ontsporen?

Verstappen en Norris hebben het dit seizoen al meermaals met elkaar aan de stok gehad. Bij deze gevechten valt het op dat Verstappen er een stuk agressiever in durft te gaan dan de McLaren-coureur. En dat is op zich niet zo gek, want Norris heeft een stuk meer te verliezen dan Verstappen. Omdat Verstappen in het eerste gedeelte van het seizoen een flinke marge heeft opgebouwd met betrekking tot de punten, kan hij het zich beter veroorloven een keer een fout te maken en punten te verspelen. Het resultaat hiervan zagen we zowel in Austin als in Mexico, waar Verstappen duidelijk meer risico nam dan Norris en agressief verdedigde. Moet de FIA nu gaan ingrijpen en gaan dreigen met diskwalificatie, net als in 1997 met Michael Schumacher?

FIA diskwalificeert Schumacher na poging tot opzettelijk crashen

In 1997 vocht Schumacher voor de titel met Jacques Villeneuve en probeerde hij de Canadees in Jerez opzettelijk uit te schakelen om zo het wereldkampioenschap te kunnen pakken. Op deze manier wist Schumacher in 1994 ook het kampioenschap te pakken, toen hij succesvol Damon Hill uitschakelde in Adelaide. In 1997 mislukte zijn plannetje echter, want Schumacher belandde in de grindbak en Villeneuve pakte de titel. De FIA was echter niet gediend van het agressieve rijgedrag van Schumacher - in een poging om zijn concurrent uit te schakelen - en diskwalificeerde hem uit het rijdersklassement, al mocht hij wel zijn punten behouden voor het constructeurskampioenschap.

Is Verstappen bereid net zo ver te gaan als Schumacher?

Hetzelfde als met Schumacher zou zich kunnen voordoen bij Verstappen, zo schrijft PlanetF1. "Verstappen heeft laten zien dat hij bereid is om soortgelijke tactieken te gebruiken als Schumacher en Senna - maar hoe ver is hij bereid te gaan? Je zou denken dat hij zijn rivaal [Lando Norris, red.] niet opzettelijk zou uitschakelen in de laatste paar races als dat in zijn voordeel zou zijn, maar kun je dit met zekerheid zeggen als er nood aan de man is?"

Michael Schumacher en Jacques Villeneuve in 1997

FIA moet harder optreden in slotfase van titelstrijd

PlanetF1, één van de grootste F1-platformen van Groot-Brittannië, roept de FIA dan ook op de diskwalificatie-mogelijkheid terug te brengen voor de laatste paar races van het seizoen, puur om Verstappen in het gareel te houden. "Voor de laatste drie wedstrijden zou de FIA wellicht een hardere houding moeten aannemen en dit mee moeten nemen richting toekomstige titelgevechten", zo schrijven zij.

Laat Verstappen weten dat diskwalificatie mogelijk is

Onder de huidige regels is het immers ook al mogelijk om een coureur te diskwalificeren als er sprake is van opzet. "Als er volgens de huidige raceregels een crash plaatsvindt waarbij duidelijk te zien is dat de andere auto doelbewust beschadigd moest worden, dan bestaat de kans dat diskwalificatie zich herhaalt."

Verstappen zou soms te hard verdedigen t.o.v. Norris

Red Bull moet helpen Verstappen in toom te houden

In 1997 mocht Schumacher na zijn diskwalificatie uit het kampioenschap wel zijn punten behouden voor de constructeurs, maar PlanetF1 vindt dat de FIA dit ook moet veranderen, zodat Red Bull Racing er ook bij gebaat is als Verstappen zich gewoon netjes gedraagt. "Dit zorgt ervoor dat het team ook zijn steentje moet bijdragen om zijn coureur in toom te houden."

Norris vs. Verstappen

Norris kan in de huidige situatie niet met dezelfde wapens vechten als Verstappen - en dat is oneerlijk, concludeert het medium. "In dit specifieke seizoen zal Norris zeker niet de aanstichter zijn van zo'n incident [eventuele crash oid, red.] gezien zijn afnemende kansen [op de titel, red.]. Dit zou betekenen dat Verstappen (of welke coureur in zo'n geval dan ook) gedwongen zou worden om met meer consideratie rijden in de strijd met hun rivaal."