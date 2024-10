Jos Verstappen keek afgelopen weekend met pijn in het hart toe hoe Max Verstappen twee keer door de FIA werd bestraft in zijn duel met Lando Norris tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De vader van de drievoudig wereldkampioen haalt uit naar de stewards van de FIA en komt met een opvallende beschuldiging.

Afgelopen weekend ging het niet veel over de race zelf, maar meer over de twee incidenten waar Verstappen en Norris bij betrokken waren. Norris haalde, nadat Verstappen al door uiteindelijke winnaar Carlos Sainz was ingehaald, Verstappen in bij bocht vier en werd vervolgens door de Nederlander buiten de baan geduwd. Daar kreeg Verstappen van de FIA tien seconden straf voor. Vervolgens ging Verstappen zelf in de aanval in bocht acht, waarbij hij van ver en met enorm veel snelheid aan kwam rijden. De Nederlander haalde de bocht niet en ging buiten de baan, waarbij hij Norris meenam. Ook daar kreeg Verstappen tien seconden straf voor. In totaal kreeg Verstappen dus twintig seconden straf, waarna de Nederlander zesde werd achter Sainz, Norris, Charles Leclerc en de twee coureurs van Mercedes: Lewis Hamilton en George Russell.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen vs FIA en Norris, Pérez in de problemen: conclusies na GP Mexico-Stad

Jos Verstappen weet zeker dat zoon Max Verstappen rijstijl niet gaat aanpassen

In gesprek met De Telegraaf bespreekt Jos Verstappen het afgelopen weekend in Mexico en de straffen die zijn zoon kreeg. Jos Verstappen stelt dat de veranderingen die de coureurs en de FIA op basis van - vooral - het rijgedrag van Max Verstappen willen gaan doorvoeren, er niet voor gaan zorgen dat hij zijn rijstijl gaat veranderen. "Max gaat zijn rijstijl niet aanpassen omdat er nu een paar stewards aanwezig waren die hem sowieso niet lekker liggen."

Jos Verstappen wijst naar partijdigheid bij stewards FIA

Volgens Jos Verstappen zou de FIA kritisch moeten kijken naar de partijdigheid van de stewards die tijdens een weekend aan het werk zijn en beslissingen nemen over acties van coureurs. "De FIA moet eens goed kijken naar de bezetting van de stewards, wie ze daar neerzetten en of er geen schijn is van belangenverstrengeling. Van oud-coureurs bijvoorbeeld die meer sympathie hebben voor bepaalde coureurs of rijders."

Gerelateerd