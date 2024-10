De F1 Grand Prix van Mexico-Stad leverde op meerdere manieren genoeg spektakel en gespreksonderwerpen op. Het twintigste raceweekend van 2024 stelde niet teleur, waarna veel conclusies getrokken kunnen worden.

Bij de start van de race in Mexico greep Max Verstappen vanaf P2 meteen de leiding door Carlos Sainz in te halen. Tegelijkertijd was de race van Yuki Tsunoda en Alex Albon al voor de eerste bocht klaar nadat ze elkaar op de rechte stuk hadden geraakt. Na de safety car haalde Sainz al snel Verstappen in, waarna er een duel ontstond met Lando Norris. Verstappen kreeg twintig seconden straf (twee keer tien seconden) na twee incidenten tijdens dit duel en eindigde uiteindelijk op P6. Norris werd tweede, achter winnaar Sainz en voor Charles Leclerc.

FIA lijkt net zoals coureurs klaar met rijgedrag Verstappen

Bocht vier en bocht acht. Het waren de momenten waarop de race van Verstappen werd beslist. Nadat hij door Sainz was ingehaald, kreeg hij een snellere Norris in zijn spiegels. De Brit viel aan en werd bij de aanval buiten de baan gereden door Verstappen, maar zou na die aanval wel de tweede plaats overnemen. Vervolgens zag Norris een paar bochten later Verstappen aan de binnenkant heel erg laat remmen. De Nederlander kwam van ver en met veel snelheid en haalde de bocht niet. De Nederlander nam Norris vervolgens mee buiten de baan. Voor zowel bocht vier als voor bocht acht kreeg Verstappen een straf van tien seconden. Dit terwijl Norris en George Russell voor hetzelfde vergrijp vijf seconden hadden gekregen. Over de straf voor zijn actie bij bocht acht was iedereen het wel eens, terwijl er over de straf voor het moment bij bocht vier meer discussie was.

Veel coureurs lieten na afloop merken dat dat wat Verstappen deed, te ver ging en vanuit Russell werd het duidelijk dat alle coureurs behalve Verstappen het eens zijn over het feit dat er nieuwe en duidelijkere regelgeving moet komen en de richtlijnen moeten worden aangepast. De FIA, dat al veranderingen had aangekondigd na het duel tussen Verstappen en Norris in de Verenigde Staten, was afgelopen zondag ook klaar met de Nederlander en liet dat met twee stevige straffen duidelijk merken.

Ferrari beschikt momenteel over de snelste auto

Op sportief gebied, terwijl iedereen bezig was met Norris en Verstappen, domineerde Ferrari stilletjes aan weer een race. Sainz kwam, nadat hij Verstappen had ingehaald, niet meer in gevaar en reed stabiel door tot de finish. Teamgenoot Leclerc was wat minder snel, maar eindigde nog steeds op P3. Het is, na de Grand Prix van de Verenigde Staten, het tweede weekend op rij dat Ferrari indruk maakt en de snelste auto in huis had. Het Italiaanse team is nu ook opgeschoven naar de tweede plaats bij de constructeurs, waardoor het tijdens de laatste vier races serieus mee gaat doen om het kampioenschap.

Haas blijft 'best of the rest' achter vier grote teams

Een ander team dat momenteel wel gezien mag worden als 'best of the rest' is Haas, dat afgelopen weekend met twee auto's punten scoorde door zevende en negende te eindigen in Mexico. Bij de constructeurs staat Haas nu zesde met 46 punten en liep het door het sterke afgelopen weekend uit op Visa Cash App RB. Het gat naar Aston Martin, dat met 86 punten vijfde staat, lijkt te groot te zijn om nog in te halen, maar Aston Martin is al een tijdje het vijfde team van de grid niet meer als het gaat om snelheid.

Druk op Pérez neemt toe na dramatisch weekend in eigen land

Sergio Pérez is ook nog steeds niet in goede doen. De Mexicaan heeft nu twee van de laatste vier weekenden geen punten gescoord, terwijl hij in de twee andere raceweekenden tiende en zevende werd. Pérez leek sowieso meer bezig met Liam Lawson dan met zijn eigen prestaties. De race van de Mexicaan werd deels al verpest toen hij een tijdstraf kreeg voor het niet goed opgesteld staan in de gridbox. De Mexicaan kreeg tijdens de race onder meer ook een middelvinger naar zich toe van Lawson, waarmee hij een momentje had gehad tijden de race. Volgens Pérez toont Lawson niet het gedrag dat hoort bij een F1-coureur, maar het is nog maar de vraag of Pérez zelf lang coureur van Red Bull Racing zal blijven. Zeker Christian Horner lijkt zo langzamerhand klaar te zijn met de prestaties van de Mexicaan.

Rampzalig weekend voor Aston Martin

Aston Martin scoorde tot slot voor het tweede weekend op rij geen punten. Lance Stroll kwam niet verder dan P11 en werd zelfs op een ronde gezet door Sainz, terwijl Fernando Alonso uit zou vallen. Tijdens drie van de laatste vijf raceweekenden heeft het toekomstige team van topontwerper Adrian Newey nu geen punten gescoord. Het gat naar Haas lijkt groot genoeg te zijn om met vier races te gaan te stellen dat de vijfde plaats niet meer uit handen wordt gegeven, maar voor het tweede seizoen op rij gaat Aston Martin gedurende het seizoen eerder achterwaarts dan voorwaarts wat betreft de prestaties.

