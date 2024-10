De F1 Grand Prix van Mexico-Stad hebben we nog maar net achter de rug of São Paulo staat alweer voor de deur. De Formule 1-coureurs kunnen zich opmaken voor een uitdagend weekend. Niet alleen het sprintformat keert terug, maar waarschijnlijk de zwarte regenwolken die we vorig jaar zagen ook.

De Grand Prix in Brazilië zal aankomend weekend voor de 52e keer worden gehouden. Interlagos, wat letterlijk betekent 'tussen de meren', stond in 1972 voor het eerst op de kalender, maar toen als een soort oefenrace dat niet meetelde voor het kampioenschap, om aan te tonen dat ze succesvol een Formule 1-race konden organiseren. Brazilië werd vanaf 1973 toegevoegd als puntenrace. Omdat Emerson Fittipaldi met pensioen was gegaan en Nelson Piquet voor wereldtitels vocht, pleitte het Braziliaanse volk om de wedstrijd naar Jacarepaguá in Rio de Janeiro te verplaatsen. Sinds 1990 wordt er echter weer geracet op Interlagos, dankzij de populariteit van de São Paulo geboren Ayrton Senna.

70% kans op regen op zondag

São Paulo heeft een subtropisch klimaat en in november vindt de overgang van het droge seizoen naar het natte seizoen plaats. Regenraces komen wel vaker voor op het Autódromo José Carlos Pace en volgens de weersverwachtingen zal dat aankomend weekend niet anders zijn.

AccuWeather geeft voor vrijdag, waarop een vrije training en de sprintkwalificatie worden verreden, een regenkans aan van 55%. Op de zaterdag, waarop de Sprint en de kwalificatie worden verreden, zal de zon opnieuw niet tevoorschijn komen, maar zakt de kans op neerslag wel naar 12%. De meeste kans op regen zou op de zondag van de Grand Prix zijn met 58%. Het weerbericht meldt dat het licht, maar constant zal regenen in de ochtend, voordat het overgaat in buien in de middag.

De BBC denkt dat de kans op regen op de vrijdag tussen de 17 en 47% ligt. Een natte Sprint en kwalificatie op de zaterdag wordt zeker niet uitgesloten, want ze verwachten juist met 20 tot 59% op een hogere kans op neerslag. Het Britse medium geeft maar liefst 70% kans op regen aan voor de zondagmiddag tijdens de race.

