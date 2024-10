Yuki Tsunoda en Alexander Albon legden allebei nog geen kilometer af in de F1 Grand Prix van Mexico-Stad of ze waren al uitgevallen met flinke schade. Ze raakten elkaar bij het aanremmen voor de eerste bocht. De VCARB ging zelfs de lucht in en schakelde bijna een camera uit.

Carlos Sainz won op het Autódromo Hermanos Rodríguez vanaf de pole position, al moest hij in de openingsfase eventjes de leiding afstaan aan Max Verstappen. Lando Norris overleefde de verdedigingsacties van de Nederlander om vervolgens Charles Leclerc te verslaan voor de tweede stek. In het middenveld hoopten VCARB en Williams punten te scoren, maar Albon vanaf P9 en Tsunoda vanaf P11 crashten na 850 meter. Het zorgde voor de eerste en uiteindelijk enige safety car-periode.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull Racing bevestigt Tsunoda voor F1-eindejaarstest in Abu Dhabi

In rook op

"Het spijt me ten eerste voor het hele team", begon Tsunoda tegenover Viaplay. "Ze hebben fantastisch werk geleverd door de hele nacht de auto te repareren, maar dat is binnen een paar seconden weer in rook opgegaan. Dus ja, ik leef mee met het team. Daarnaast, ik had totaal geen ruimte meer over. Sinds de laatste week in Austin zit het gewoon niet mee. Als ik het hier nou beter had gedaan in de kwalificatie en verder vooraan was gestart, dan was het misschien niet gebeurd. Ik moet deze routine zien te veranderen."

OOK INTERESSANT: Pérez uit kritiek op Lawson na crash: "Hij heeft niet de juiste houding voor F1"

Gewaagde actie

Albon zag het incident ook als de typische startcrash. "We gingen natuurlijk allemaal zij-aan-zij, zoals altijd het geval is in Mexico. Ik remde aan de late kant aan de buitenkant [van Pierre Gasly]. Ik denk dat hij vervolgens een klein beetje mijn kant op kwam. Yuki zat ook nog eens aan de buitenkant met een gewaagde actie. Uiteindelijk denk ik niet dat er iemand echt de schuld heeft. Het is gewoon jammer dat het gebeurde zoals het gebeurde."

Gerelateerd