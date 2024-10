Zak Brown moest vanaf de pitmuur toekijken hoe zijn coureur Lando Norris van de baan werd gedrukt tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De CEO van McLaren is de rijkunsten van Max Verstappen beu en is blij dat de stewards ingrijpen.

Verstappen is als zesde aan de finish gekomen op het Autódromo Hermanos Rodríguez. De coureur van Red Bull Racing kreeg namelijk twee tijdstraffen van ieder 10 seconden aan zijn broek en die moest hij incasseren tijdens de pitstop. De stewards deelde de penalty's uit voor het buiten de baan duwen van Norris in bocht 4 om vervolgens buiten de baan te gaan in bocht 8 en er voordeel uit te halen door de McLaren weer terug te pakken. De FIA besloot de Nederlander nóg harder aan te pakken na de race door hem twee extra strafpunten op zijn superlicentie te geven.

Applaus voor de FIA

Qua resultaat in het rijderskampioenschap kan McLaren tevreden terugblikken op de wedstrijd in Mexico. Norris is namelijk dankzij zijn tweede plaats 10 punten ingelopen op Verstappen en heeft dus 47 punten achterstand met nog vier Grands Prix en twee sprintraces te gaan. Brown is echter niet te spreken over de acties van Verstappen, nadat hij al onder vuur kwam te liggen door het eerdere gevecht in de Verenigde Staten.

"Waarschijnlijk niet", antwoordde Brown op de vraag van Sky Sports F1 of de tijdstraffen genoeg waren. "Het wordt een beetje belachelijk. Ik applaudisseer de stewards van de FIA, maar genoeg is genoeg. Laten we voortaan gewoon goed, clean racen. Volgens mij zitten de stewards er bovenop. Dat is duidelijk gemaakt door de straffen die zijn uitgedeeld, dus ik denk niet dat wij er nog verder achteraan hoeven. Laat de stewards maar hun werk doen. Ze hebben het goed gedaan dit weekend."

