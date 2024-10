Carlos Sainz zal de F1 Grand Prix van Mexico-Stad vanaf de pole position aanvangen. In aanloop naar de start van de race verklaarde de Ferrari-coureur de rare lijn die hij nam door de laatste bocht in zijn kwalificatierondje.

Sainz is tot dusver foutloos geweest op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Hij was ruim het snelst in de eerste run van Q3. Zijn ronde van 1:16.055 was genoeg om drie tienden onder wie dan ook te zitten. Verstappen stond eventjes tweede in de tijdenlijst, totdat de ronde door de stewards werd afgepakt vanwege track limits. In de tweede run ging de Red Bull-coureur opnieuw naar de tweede positie, maar in de buurt komen van de poletijd lukte niet, zeker niet toen Sainz nog eens verbeterde met een 1:15.946. Wat opviel, was dat de Madrileen helemaal aan de binnenkant bleef door de laatste bocht, vlak langs de pitmuur.

Sainz neemt trucje Norris over

"Het is gewoon een dingetje van Lando, iets wat hij normaal gesproken leuk vindt om te doen", antwoordde Sainz toen hij naar zijn ongewone racelijn werd gevraagd. Hij was de teamgenoot van Norris bij McLaren in 2019 en 2020. Norris zal de race in Mexico overigens vanaf P3 aanvangen. "Volgens mij is het iets van iRacing of iets dergelijks. Hij houdt ervan om een korte afstand af te leggen richting de lijn. Ik dacht: 'Nou, ik verlies er niks mee, en misschien is het zelfs sneller door iets van de afstand af te kunnen halen. Misschien geeft het me een extra duizendste van een seconde'. Ik herinner me nog van onze tijd bij McLaren dat hij het vaak deed en ik verbaasde me er een beetje over."

On board with the pole sitter! 🎥



Here's the lap that earned Carlos Sainz his first pole position of the season! 🔽#F1 #MexicoGP @PirelliSport pic.twitter.com/S0Ecwq8DQB — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

