Voor George Russell was de vijfde plek het maximale dat hij uit zijn W15 kon persen. De 26-jarige Mercedes-coureur rijdt met het oude pakket rond, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton met de geüpgraded versie rondrijdt. Russell wijst daarvoor naar zijn eigen klappers van de afgelopen weken en stelt in gesprek met Viaplay dat er misschien wel wat te halen valt in Mexico, met de twee titelkandidaten voor z'n neus.

De tweevoudig Grand Prix-winnaar kent een periode van vallen en opstaan. Zo crashte hij in Austin, waarbij hij zijn updates door het putje spoelde en terug moest gaan naar het oude pakket. Daar maakt Russell ook gebruik van in Mexico en tijdens VT2 schoof de Brit wederom van de baan, met aanzienlijke schade. Russell erkent in gesprek met het medium dat hij de druk heeft opgevoerd op zijn team, door de klappers, maar dat het team goed heeft gereageerd.

Crashes hebben druk op het team opgevoerd

"Ja, ik ben erg blij om eerlijk te zijn. Dit was zeker één van mijn beste rondes van het seizoen. We racen nog steeds met de auto van Miami, dus dat is veertien races oud. Dat komt door de incidenten die ik heb gehad. Ik heb daardoor zoveel druk op het team gelegd", zo legt Russell uit. "Het vele werk van gisteren, maar ook in Austin. Wat dat betreft, ben ik teleurgesteld in mezelf, maar ik heb gewoon zoveel zitten pushen om er meer uit te halen. Om dan als vijfde te eindigen, is een goed herstel", zo wijst hij naar de positieve kant.

Russell ruikt zijn kans met Norris en Verstappen voor zich

Russell ziet Charles Leclerc op P4 vertrekken, maar daarvoor staan Lando Norris en Max Verstappen. De twee titelkandidaten hebben nog vijf Grands Prix en twee sprintraces om met elkaar te bepalen wie er wereldkampioen wordt. Dat gevecht ziet Russell graag voor zijn neus gebeuren. "Met hen op de tweede en derde plek, kun je er bijna geld op inzetten dat er wat actie komt, op de een of andere manier. Ja, daar ga ik wel vanuit", legt Russell uit. Met een mogelijk incident sluit Russell een zege ook niet uit: "Ik ga gewoon ontspannen en kijken wat er gebeurt. Het wordt een interessante race. Ik verwacht niet dat we in het gevecht [voor de overwinning red.] zitten, maar als ze het met elkaar aan de stok hebben, dan kan het misschien wel."