Volgens Tom Coronel is de tweede startplek voor Max Verstappen misschien wel een buitenkansje voor de overwinning. De 52-jarige coureur wijst namelijk naar het lange rechte stuk op weg naar bocht één, waar de laatste jaren de polesitter de koppositie heeft verloren.

De kwalificatie in Mexico was er eentje waar de vingers bij afgelikt konden worden. Zo was er iedere sessie bijna wel een verrassing, of dat nu positief of negatief was. Oscar Piastri en Sergio Pérez wisten allebei niet Q1 uit te komen. De Haas-coureurs wisten tot de top tien-kwalificatie door te stoten, evenals Pierre Gasly in zijn Alpine, waarvan lange tijd werd gedacht dat dit de langzaamste wagen van het veld was. Uiteindelijk pakte Carlos Sainz de pole position voor de hoofdrace van vanavond en zal Verstappen de Spanjaard vergezellen op de eerste startrij.

Polesitter niet altijd winnaar in Mexico

Voor Verstappen is het alleen belangrijk waar Lando Norris de races finisht. De Nederlander wist zijn RB20 één plekje voor die van de MCL38 te zetten van de Brit. In de nabeschouwing van Viaplay wijst Coronel naar het nadeel van de polesitter in Mexico. "Hier wil je eigenlijk helemaal niet op pole staan. Hier heb je dat lange rechte stuk, naar die eerste bocht toe. Kunnen we ons vorig jaar nog herinneren? Toen stond Max derde, maar wie ging er als eerste de eerste bocht in?", zo opent Coronel. De afgelopen jaren knokte de top drie met elkaar om te bepalen wie er de eerste bocht inging en zo'n scenario sluit Coronel tijdens de 2024-editie niet uit: "Je pakt die slipstream op dat hele lange rechte stuk en daar kan je niks tegen doen. Je gaat er of rechts of links omheen, het maakt niet uit."