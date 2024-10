Piastri rijdt snelste tijd tijdens laatste training in Mexico, Verstappen worstelt met RB20 op P4

Oscar Piastri wist met een 1:16.492 de snelste tijd te rijden tijdens de laatste vrije training in Mexico-Stad. Teamgenoot Lando Norris gaf slechts 59 duizendsten toe op de tijd van de Australiër op plek twee en Carlos Sainz nestelde zichzelf op P3. Max Verstappen had weliswaar geen last van zijn power unit, maar worstelde nog altijd met zijn RB20 en wist uiteindelijk de vierde tijd te rijden.

Om 11:30 uur lokale tijd ging het licht op groen voor de derde en tevens laatste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez. De weersomstandigheden waren iets minder dan de vrijdag. Zo was het gemiddeld een graad of 17 Celsius rondom het circuit, licht bewolkt en was de luchtvochtigheid 58 procent.

Openingsfase: Russell en Verstappen halen verloren tijd in

George Russell opende de dans in Mexico en kwam met een bijna geheel opnieuw opgebouwde W15 de baan op. Ook Verstappen was er vroeg bij en kwam met een nieuw ingestoken motor de baan op gereden en zette met een 1:18.397 als eerste een tijd op het bord, met de rode banden onder de RB20. Enkele minuten later ging Russell daar met 45 duizendsten van een seconde onderdoor en nam hij de snelste tijd over met een 1:18.284.

Na een kwartiertje waren de McLarens ook op het circuit terug te vinden. Norris moest zijn eerste ronde nog afbreken, vanwege het vele verkeer op de baan. Toen hij uiteindelijk een snelle ronde wist te rijden, sprong hij naar de derde plek, achter de mannen van Ferrari. Liam Lawson zorgde voor de eerste gele vlag-situatie. De Kiwi stond met zijn VCARB de verkeerde kant op, bij de uitgang van het stadion. Lawson was gespind, maar kon zijn weg uiteindelijk weer vervolgen.

Ferrari's komen goed voor de dag

De Ferrari's hadden de snelheid goed te pakken, want Sainz en Leclerc haalde elke ronde weer iets van hun tijden af. De Spanjaard had de snelste tijd op het bord staan met een 1:17.447, met nog dertig minuten te gaan. Verstappen lag op dat moment op P10, maar was met zijn setje rood een longrun aan het rijden, iets wat op vrijdag door de motorproblemen nog niet was afgevinkt. Thuisheld Pérez lag op de zesde positie, wat op veel vreugde van de toegestroomde fans kon rekenen. De vreemde eend in de bijt was Yuki Tsunoda, die bezette namelijk de derde plek, met een tijd die neergezet was op de mediumbanden.

Kwalificatiesimulaties

Met nog een kwartiertje te gaan kwam Verstappen met nieuwe softbanden de baan opgereden om een aanval te plaatsen op de tijd van nummer één, Sainz. De Nederlander wist een rondje af te leggen in 1:17.003 en was daarmee op dat moment de snelste coureur. Dat duurde overigens niet lang, want Norris haalde kort daarna bijna vijf tienden van de tijd van Verstappen af. Ook die tijd bleef niet lang staan, want Piastri was vervolgens weer 59 duizendsten sneller dan zijn teamgenoot.

