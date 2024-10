'Red Bull grijpt in bij Verstappen: Nederlander krijgt motorwissel na problemen op vrijdag'

Na alle motorproblemen waar Max Verstappen vrijdag last van had in Mexico, meldt F1-journalist Erik van Haren dat de Nederlander wordt voorzien van een 'nieuwe' power unit. Het is wel één van de motoren die al in de pool van de drievoudig kampioen zat en dus hoeft Verstappen niet te rekenen op een eventuele gridstraf.

Verstappen heeft op vrijdag in totaal niet meer dan achttien rondjes afgelegd op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Tijdens de eerste vrije training meldde Verstappen dat hij vreemde geluiden hoorde komen uit zijn power unit. De problemen leken aanvankelijk nog relatief makkelijk te zijn opgelost, al trok Helmut Marko zijn twijfels of dit wel zo snel kon. Tijdens de tweede training bleek al snel dat de problemen niet waren opgelost, ook werd er een richting gewezen. Zo zou de turbocharger de boosdoener zijn geweest.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: AMuS wijst dit onderdeel aan als boosdoener in power unit Verstappen

Andere motor uit pool Verstappen

Red Bull Racing heeft een andere motor uit de pool van Verstappen gepakt en gemonteerd in de RB20 van de Nederlander. Dit is 'als gevolg van een lekkage in het inlaatluchtcircuit', zo meldt The Race. Aangezien Verstappen dus niet gebruik maakt van een compleet nieuwe power unit, hoeft hij ook niet te rekenen op gridstraffen.

Max Verstappen rijdt vandaag met andere motor dan gisteren. Red Bull heeft besloten een ander exemplaar uit de ‘pool’ te gebruiken in de derde training straks, nadat lek in inlaat van krachtbron van gisteren niet tijdig hersteld kon worden.



Zelfde pool dus, dus geen gridstraf nu — Erik van Haren (@ErikvHaren) October 26, 2024

OOK INTERESSANT: Wolff vreest na schadepost van klapper Russell: "We zitten serieus in de problemen"

W15 van Russell ook flink aangepast na crash

Niet alleen bij Red Bull werd er gewikt en gewogen of er een nieuwe power unit nodig was, bij Mercedes heeft men alles moeten omgooien voor George Russell. De Brit klapte tijdens de tweede vrije training in de bandenstapels, waarbij zijn W15 er redelijk gehavend uitzag. Russell is gewisseld van chassis, maar rijdt nog altijd met dezelfde power unit en versnellingsbak en hoeft dus ook geen rekening te houden met een eventuele gridstraf, zo meldt het team van Mercedes aan onder andere GPFans.

Gerelateerd