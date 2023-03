Remy Ramjiawan

Dinsdag 14 maart 2023 12:14

Red Bull-teambaas Christian Horner hoopt dat Sergio Pérez er in 2023 een schepje bovenop kan gaan doen. De Mexicaan is inmiddels begonnen aan zijn derde jaar bij het team en Horner dringt er bij Checo op aan om zijn 'A-game' te gaan laten zien, als hij wil concurreren met Max Verstappen.

Pérez eindigde als tweede in de Grand Prix van Bahrein, nadat hij in het begin van de race verwikkeld was geraakt in een gevecht met Charles Leclerc. De Mexicaan kwam 11,9 seconden achter zijn teamgenoot over de streep en daarbij moet niet vergeten worden dat er aan de Nederlander was gevraagd om het tempo wat omlaag te schroeven in verband met de slijtage van de onderdelen. Pérez heeft meermaals uitgesproken dat hij voor het kampioenschap wil vechten, maar tot op heden komt hij nog snelheid tekort op zijn teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

'Max is de maatstaf'

"Kijk, Max is een geweldige concurrent en hij is waarschijnlijk de hoogste maatstaf in de F1", begint Horner. "Maar Checo zit nu in zijn derde jaar in het team, hij is zelfverzekerd, hij is op zijn gemak en hij moet zijn A-game gaan laten zien en niet alleen met Max", zo legt de teambaas de opdracht neer bij de 33-jarige coureur. Hoewel Pérez er met zijn resultaten vorig jaar mede voor zorgde dat het constructeurskampioenschap werd binnengehaald, waren er ook genoeg races waarbij de Mexicaan weinig in de melk te brokkelen had en op flinke afstand reed van Verstappen.

OOK INTERESSANT: Londen komt met concrete plannen voor Grand Prix vanaf 2026

OOK INTERESSANT: Dit zijn de doorgevoerde aanpassingen op het Jeddah Corniche Circuit

Onderlinge verschillen

De teambaas hoopt op een strijd binnen het team, zodat de coureurs elkaar naar een hoger niveau kunnen pushen. Horner ziet zoiets namelijk al wel bij de concurrenten gebeuren. "De Ferrari-coureurs pushen elkaar hard en ook de Mercedes-coureurs pushen elkaar hard", zo ziet hij het spelletje bij de andere topteams. Ook worden de verrichtingen van Aston Martin strak in de gaten gehouden: "Dan hebben we ook nog een behoorlijk gemotiveerde veteraan (Fernando Alonso) in een groene auto, dus het wordt echt een spannend jaar."