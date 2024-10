Sergio Pérez zag Max Verstappen afgelopen weekend met de nieuwe upgrades, die de Mexicaan volgens zichzelf niet had, een derde plaats behalen tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Pérez heeft nu onthuld hoeveel verschil er tussen de twee auto's bleek te zitten.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend in Mexico blikt Pérez terug op de upgrades die het team afgelopen weekend mee had genomen en waar volgens de Mexicaan alleen teamgenoot Verstappen gebruik van heeft gemaakt. "Austin was geen goed weekend voor ons. We misten een aantal upgrades. We dachten eigenlijk dat de nieuwe vloer niet zo'n groot verschil zou maken, maar dat bleek uit de gegevens van Max wel het geval te zijn." Deze gegevens wil de Mexicaan echter niet helemaal prijsgeven. "De exacte cijfers en de feiten blijven intern. We weten wat de delta was."

Pérez hoopt dat aanpassingen hem helpen in Mexico

Pérez lijkt voor komend weekend wel gewoon te beschikken over de upgrades die Verstappen in Austin ook had. "Het was niet bepaald een weekend waarin ik veel vertrouwen heb kunnen opbouwen. Maar Mexico is echter weer anders. Het is een andere wedstrijd en een heel ander circuit. We hebben voor hier [in Mexico] wat veranderingen doorgevoerd. Hopelijk kunnen we meedoen om de overwinning."

Pérez put hoop uit voorgaande raceweekenden Red Bull in Mexico

Sinds 2017 heeft Max Verstappen, op 2019 na, alle races in Mexico op zijn naam geschreven en presteerde ook Pérez vaak prima in zijn thuisrace. De baan lijkt Red Bull dus wel te liggen, weet ook Pérez. "Ik denk dat we in het verleden goede races hebben gereden. We zijn altijd competitief geweest. Elk jaar dat ik hier ben geweest met Red Bull, hebben we altijd gestreden voor de winst en voor het podium. Ik hoop dus echt dat we dit weekend weer op dat niveau zitten."