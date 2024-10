Het team van Mercedes rijdt in Mexico met twee verschillende specificaties van de auto. De Duitse renstal heeft niet genoeg reserveonderdelen om allebei de wagens van de meest recente updates te voorzien, na de crash van George Russell in de Verenigde Staten een week eerder.

Het raceweekend in de Verenigde Staten is er voor het team van Mercedes een om snel te vergeten. De formatie introduceerde in Austin het laatste grote updatepakket van het seizoen en alhoewel de potentie daar is, vielen de resultaten erg tegen. Op vrijdag leken Lewis Hamilton en George Russell in de sprintkwalificatie mee te doen om de eerste startrij voor de sprint, maar een gele vlag op het verkeerde moment gooide roet in het eten voor het duo.

Crash Russell in Austin

In de kwalificatie voor de Grand Prix crashte Russell vervolgens zijn Mercedes, waardoor hij de race vanuit de pitstraat moest beginnen. Hamilton stond op zijn beurt na een goede start al in de eerste ronde vast in de grindbak. De crew van de zevenvoudig wereldkampioen was "iets te ver gegaan" in het pushen van de afstellingen van de auto met de nieuwe onderdelen, waardoor de wagen van de Brit ontzettend moeilijk te besturen werd.

Niet genoeg nieuwe onderdelen

En ook in Mexico belooft het op voorhand al een lastig weekend te gaan worden voor Mercedes. De renstal heeft niet genoeg reserveonderdelen om beide auto's na de crash van Russell van de meest recente updates te voorzien: "Normaal zou Lewis met de nieuwe onderdelen gaan rijden, maar ik weet niet of hij daar zelf op zit te wachten", zo liet teambaas Toto Wolff in Mexico optekenen. "We moeten nog bespreken hoe we dit gaan aanpakken."

