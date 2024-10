Hoe laat begint het raceweekend in Mexico?

Ronde twintig van het wereldkampioenschap Formule 1 zal dit weekend worden verreden en dat betekent dat de Grand Prix van Mexico voor de deur staat. Het strijdtoneel zal dit weekend het Autódromo Hermanos Rodríguez zijn en de aanwezige fans zullen de verrichtingen van thuisheld Sergio Pérez extra in de gaten houden.

Het weekend in Austin was de eerste van de triple header. Red Bull Racing heeft daar aangetoond dat het lek in de RB20 boven is, maar dat er nog altijd moet worden gewerkt aan de snelheid van de bolide. De sprintrace werd dan ook door Max Verstappen verzilverd, de hoofdrace werd door Charles Leclerc gepakt. McLaren was niet zo dominant als in Singapore en Mercedes was in sommige fases van de race ook erg rap. Alle ingrediënten lijken dan ook aanwezig te zijn voor een spannend weekend in Mexico.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Deze vijf rookies komen in actie tijdens de eerste vrije training in Mexico

Grand Prix van Mexico

Het raceweekend wordt vrijdagavond om 20:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de eerste vrije training. Tijdens de openingssessie zullen er een aantal nieuwe gezichten te zien zijn, vanwege de verplichte rookietest. Om 00:00 uur is het dan vervolgens tijd voor de tweede vrije training in Mexico. Aan die sessie wordt nog een half uurtje extra geplakt. In die tijd staat de Pirelli-bandentest op het programma, waarbij het rubber van volgend seizoen onder de auto's wordt geschroefd om data te vergaren voor het Italiaanse bandenmerk.