James Hinchcliffe heeft zijn complimenten geuit over de rijkunsten van Max Verstappen in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. De IndyCar-winnaar en F1 TV-analist was onder de indruk hoe de Red Bull Racing-coureur precies op het randje kon gaan zonder daadwerkelijk de grens te overschrijden in het gevecht met Lando Norris.

Norris mocht de race op het Circuit of the Americas aanvangen vanaf de pole position. Verstappen startte vanaf de tweede plek en dook meteen aan de binnenkant van zijn titelrivaal. Ze kwamen allebei niet optimaal door de eerste bocht en Charles Leclerc maakte daar goed gebruik van. Hij pakte de leiding en reed relatief comfortabel naar de overwinning. Carlos Sainz zorgde voor een één-twee resultaat, de eerste van Ferrari op Amerikaanse bodem sinds 2006. Het gevecht om P3 werd door de stewards beslist. Norris had Verstappen buiten de baan ingehaald in bocht 12 en moest het bekopen met een tijdstraf van 5 seconden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: McLaren eist ondertekende verklaring Red Bull: "Moeten consequenties komen"

Tot het absolute uiterste

"Wat zo briljant is aan het verdedigen van Max, naast het moeilijke om met een oog naar voren te kijken en met een oog naar achteren zonder fouten te maken, is dat hij nooit genoteerd is geweest voor van de baan gaan", begon Hinchcliffe bij de officiële streamingsdienst van de Formule 1. "Zoals de regels nu zijn, zolang je één band maar technisch gezien op het circuit houdt, dan ga je er niet van af en dan krijg je geen straf. Dat is wat hij wél deed in Las Vegas vorig jaar en dus kreeg hij daar een straf. Als je hier echter naar bocht 1 kijkt, naar de blauwe lijn die de track limits aangeeft, dan reed hij er nog nét op. Kijk naar bocht 12, hij reed er weer nog maar net op. Max kent de regels ontzettend goed en zijn ruimtelijk inzicht in de raceauto is uitstekend. Hij ging tot het absolute uiterste, maar hij bleef binnen de limiet."

OOK INTERESSANT: Verstappen blikt vooruit op Mexico: "Historisch gezien doen we het goed hier"

Vastberadenheid en racevaardigheid

"Max hoorde niet op het podium te staan", voegde Will Buxton eraan toe. Niet omdat hij vond dat Norris niet bestraft moest worden, maar omdat de RB20 niet snel genoeg was. "Die McLaren had het voordeel qua banden en qua pace. Maar [Verstappen] heeft gereden als een kampioen, omdat hij alles in zijn macht deed... Hij was op de millimeter perfect. Elke bocht, elke ronde. Hij hoorde eigenlijk niet [op het podium] te staan, maar het is hem toch gelukt puur door zijn vastberadenheid en racevaardigheid."

Gerelateerd