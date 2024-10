Max Verstappen strijkt het komende weekend neer in Mexico-Stad voor opnieuw een belangrijke stap richting zijn vierde wereldtitel op een rij. De Nederlander, die de afgelopen drie races hier op zijn naam schreef, blikt vooruit op de aanstaande race, de twintigste van dit seizoen.

Verstappen kwam zondag na een intens gevecht met Lando Norris en een straf van vijf seconden voor zijn concurrent als derde over de streep in de Verenigde Staten. De drievoudig wereldkampioen had rondenlang de veel snellere Brit op de staart van zijn RB20 en moest alles uit de kast trekken om de snelle McLaren achter zich te houden voor een plek op het podium. Het werd een masterclass verdedigen van de Limburger, die constant unieke lijnen koos op het Circuit of the Americas en op die manier zijn titelrivaal achter zich wist te houden. Hij moest uiteindelijk wel de Brit voorrang verlenen, maar de FIA beoordeelde dat Norris deze inhaalactie op een illegale manier bewerkstelligde en trakteerde hem op een vijf seconden straf.

Goede stappen gezet

Door die straf viel de Britse coureur alsnog terug achter Verstappen en kon de Nederlander zodoende drie punten voorsprong in de titelrace bijschrijven. Gecombineerd met het resultaat in de sprintrace van zaterdag betekende dat zelfs dat Verstappen vijf punten uitliep in het wereldkampioenschap en Norris dus met nog slechts vijf weekenden te gaan opnieuw niet inloopt maar nu een achterstand van 57 punten op de drievoudig wereldkampioen heeft opgelopen. Dit weekend is het alweer tijd voor de volgende race: "We hebben een paar goede stappen gezet in Austin en hebben een aantal veelbelovende verbeteringen gezien in de auto. Het was alleen nog niet goed genoeg voor de race. Het team is hard aan het werken om deze problemen eruit te werken, maar uiteindelijk was het wel een stap vooruit en het was een boost voor het team om de sprintrace te winnen."

Geweldige sfeer

Verstappen vervolgt: "We gaan richting de tweede race van deze triple-header dus het gaat erom om momentum te behouden en punten te blijven pakken in het wereldkampioenschap. Mexico is altijd een geweldige race en het is natuurlijk Checo's thuisrace dus dat levert een geweldige sfeer op. Het circuit is op grote hoogte, dus moeten we iets meer aanpassen. Historisch gezien doen we het goed hier en ik heb er altijd van genoten om op deze baan te rijden", zo besluit de kampioenschapsleider over aankomende race.

