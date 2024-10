Het begint er steeds meer op te lijken dat Circuit Zandvoort na 2025 niet langer ieder jaar de F1 Dutch Grand Prix zal organiseren. Spa-Francorchamps zou niet geïnteresseerd zijn in een roulatiedeal met Zandvoort en dus wordt er naar verluidt nu gesproken met Circuit de Barcelona-Catalunya.

Mede dankzij de populariteit van Max Verstappen keerde de Grand Prix van Nederland terug op de Formule 1-kalender in 2021 na een pauze van 36 jaar, en toevallig was het ook het seizoen waarin de Red Bull-coureur uiteindelijk zijn eerste wereldkampioenschap zou binnenslepen. De Limburger won sindsdien de eerste drie races in de badplaats vanaf de pole position, voordat Lando Norris afgelopen augustus er met de zege vandoor ging. Het is geen verrassing dat het evenement elke keer weer door zo'n 300.000 mensen bezocht wordt, want de Oranjefans houden wel van een feestje. Dit feestje lijkt echter straks één keer in de twee jaar gehouden te worden in plaats van ieder jaar. De financiën zijn nog niet rond om een deal na 2025 te kunnen verzekeren en om kosten te besparen kan er een roulatiedeal met een ander circuit worden gesloten. Volgens Joe Saward zal Zandvoort dat echter niet doen met Spa-Francorchamps.

Rouleren met Barcelona

"Het gerucht gaat dat de Belgen elk jaar een race willen organiseren en dat ze niet willen overstappen op een roulatiesysteem met de Nederlanders", zo schrijft F1-journalist Saward in zijn notebook. "Die kunnen zich maar één race per twee jaar veroorloven. Daarom praten de Nederlanders nu met de Catalanen in Barcelona om te kijken of ze vanaf 2026 een race kunnen delen, aangezien de Spaanse GP dat jaar naar Madrid verhuist, mits ze het geplande circuit in de beschikbare tijd kunnen af kunnen krijgen. Dit betekent dat de tweede Italiaanse race, de Grand Prix van Emilia-Romagna, moeite zal hebben om te overleven, omdat ook zij hoopten met iemand af te wisselen. In de stoelendans van de Formule 1-races blijft Imola mogelijk alleen achter, wanneer de muziek stopt. De Formule 1 wil een aantal Europese races stroomlijnen om uit te breiden in Azië en Afrika."

