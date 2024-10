Het programma voor de F1 Dutch Grand Prix van 2025 op het Circuit Zandvoort begint vorm te krijgen. De Porsche Supercup heeft haar kalender voor volgend seizoen bekendgemaakt en het kampioenschap zal terugkeren als supportklasse in de Hollandse duinen.

De Porsche Supercup werd in 1993 opgericht en heeft altijd deel uitgemaakt van Formule 1-raceweekenden. Nederlandse coureurs hebben er ontzettend veel successen geboekt. Niemand heeft meer titels op zijn naam geschreven dan Patrick Huisman die van 1997 tot en met 2000 met Manthey-Racing onverslaanbaar was. Jeroen Bleekemolen mag zich een tweevoudig kampioen noemen, nadat hij de beste van iedereen was in 2008 en 2009. Larry ten Voorde is de regerend kampioen, nadat hij in 2020 en 2021 ook al de titels binnensleepte.

Kalender van 2025

Het merk uit Stuttgart heeft aangekondigd waar de Porsche Supercup volgend jaar zal racen. Er zullen opnieuw acht wedstrijden worden gehouden. Silverstone, waar ze alleen in 1993 en 2021 niet hebben geracet, wordt overgeslagen en het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt teruggebracht. Zandvoort blijft op de kalender en is daarmee de eerste bevestigde supportklasse voor de Dutch GP van 2025.

Ronde Circuit Land Datum 1 Autodromo di Imola Italië 18 mei 2 Monte Carlo-stratencircuit Monaco 25 mei 3 Circuit de Barcelona-Catalunya Spanje 1 juni 4 Red Bull Ring Oostenrijk 29 juni 5 Circuit de Spa-Francorchamps België 27 juli 6 Hungaroring Hongarije 3 augustus 7 Circuit Zandvoort Nederland 31 augustus 8 Autodromo Nazionale Monza Italië 7 september

Ten Voorde won op het Nederlandse circuit afgelopen augustus voor landgenoten Jaap van Lagen en Huub van Eijndhoven. De Enschedeër ging na het winnen van het kampioenschap dit jaar met pensioen om zich te richten op zijn eigen coureursacademie.

