Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, stelt dat Max Verstappen tijdens zijn derde plaats in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin nog een ander probleem had dan het duel dat hij uit heeft gevochten met Lando Norris.

Dit gevecht was het onderwerp van de zondag en wellicht zelfs de hele komende week. Verstappen probeerde in de eerste bocht al Norris in te halen en slaagde daarin. Aan het einde van de race kreeg Norris vervolgens de kans om de Nederlander weer in te halen voor P3, iets waar hij in slaagde. Volgens de FIA deed hij dit echter door buiten de baan in te halen. Norris kreeg vijf seconden straf en raakte zo zijn derde plaats kwijt aan Verstappen.

Horner over probleem Verstappen tijdens F1 GP VS

Tegenover Viaplay laat Horner na de race merken dat Verstappen een probleem had tijdens de auto en de balans niet was zoals het hoort te zijn. "Max [Verstappen] had gewoon te veel last van onderstuur. In de sprintrace had hij nog geen onderstuur, maar om de een of andere reden hadden we minder grip aan de voorkant. Met het onderstuur dat je dan hebt, verslijten je voorbanden sneller dan wat ideaal is."

Horner blij met weekend Red Bull ondanks kleine onderlinge verschillen

Horner realiseert zich dat Ferrari bij de constructeurs flink is ingelopen ten opzichte van Red Bull en zich in nu in het duel met McLaren heeft gemengd om het kampioenschap bij de constructeurs. Toch is Horner over het algemeen niet ontevreden over het weekend in Austin, zeker omdat Verstappen verder uit is gelopen op Norris in het kampioenschap. "De marges zijn heel klein, maar al met al was het een heel sterk weekend. We zijn vijf punten uitgelopen op Lando. Daar hadden we na Singapore voor getekend."