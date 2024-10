Sergio Pérez is van mening dat hij in de steek is gelaten door de strategie van Red Bull Racing tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten en dat hij daardoor plekken heeft verloren tijdens de race.

Pérez begon vanaf P9 aan de race, nadat hij in Q3 geen tijd had genoteerd. Tijdens de race kon hij uiteindelijk naar P7 rijden. Tegenover Formula1.com zegt Pérez dat hij baalde van bepaalde keuzes van Red Bull dit weekend. "Jammer genoeg verloor ik redelijk wat tijd doordat ik vast kwam te zitten achter het midden- en achterveld. Daar verloor ik tijd". Daarnaast was hij ook kritisch op de strategische keuze van Red Bull aan het begin van de race. "Degenen die op de harde banden startten. Dat bleek de beste strategie te zijn." Pérez begon, net zoals de gehele top vijftien, op de mediums. Het waren vooral de coureurs achterin het veld die op de hards begonnen.

Pérez zag gevolgen van start op mediums tijdens F1 GP Verenigde Staten

Pérez zegt dat deze keuze, starten op de mediums, hem onder meer een plek heeft gekost ten opzichte van George Russell. "Daardoor verloor ik aan het einde een positie aan Russell. Ja, we hadden gewoon het hele weekend te weinig pace', moet de Mexicaan toegeven. Het was een vrij vanzelfsprekend weekend, dus er is nog wat werk te doen."

Pérez over upgrades die Verstappen gebruikte in Austin

Pérez onthulde ook dat alleen Max Verstappen, die derde werd in Austin, met de nieuwe upgrades reed afgelopen weekend. De Mexicaan zag dat deze upgrades goed leken te werken. "Allereerst lijkt de update nogal wat te zijn, zeker in de snelle bochten. Ik had niet de volledige upgrade. Dat is een deel ervan. De rest was gewoon de balans van de auto. Ik weet niet in hoeverre het hele pakket ons weer mee laat vechten."