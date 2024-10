De F1 Grand Prix van de Verenigde Staten gaat om 21:00 uur Nederlandse tijd van start. Lando Norris en Max Verstappen gaan vanaf de voorste rij beginnen. Wij nemen de volledige startopstelling even met je door.

De rode lampen worden over twee uur gedoofd en dan gaan we onderweg voor de wedstrijd in Austin, Texas. Het is de negentiende Grand Prix van het seizoen en de tweede in de USA. Verstappen sleepte op zaterdag de overwinning binnen in de Sprint en hoopt die prestatie vandaag te herhalen. Dan moet hij wel eerst titelrivaal Norris verslaan. De McLaren-coureur pakte de pole position, nadat niemand in de slotfase van Q3 meer kon verbeteren, vanwege gele vlaggen voor George Russell. Mercedes moest de parc fermé-regels breken om de W15 te repareren en dus moet Russell vanuit de pitstraat beginnen. "Na het ongeluk van George in de kwalificatie hebben we 's nachts tijdens de 'overdekte periode' aan de auto moeten werken", zo wist een woordvoerder van het Duitse team tegenover onder andere GPFans te bevestigen. Hij had zich als zesde gekwalificeerd. Russell is de derde coureur om een gridstraf aan zijn broek te krijgen voor de Grand Prix.

Gridstraffen voor Lawson en Zhou

De Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc zullen vanaf de tweede startrij jagen op Norris en Verstappen. Oscar Piastri moet vanaf de vijfde stek komen voor de verrassend snelle Alpine van Pierre Gasly. Verder maken Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Sergio Pérez - die beweert dat hij niet alle upgrades op zijn RB20 heeft zitten die Verstappen wel heeft - en Yuki Tsunoda de top tien af.

Nico Hülkenberg was teleurgesteld met zichzelf dat hij Q3 niet haalde. Hij begint vanaf P11 voor Esteban Ocon, Lance Stroll, Alexander Albon, Franco Colapinto en Valtteri Bottas. Lewis Hamilton maakte met P19 zijn slechtste kwalificatie mee, al zal de zevenvoudig wereldkampioen nog wel twee plekjes opschuiven dankzij de 60-plaatsen gridstraf van Liam Lawson en de pitstraatstart van zijn teamgenoot. Zhou Guanyu heeft een gridstraf van 5 plekken voor het gebruik van een vierde batterij, maar zal dus voor Lawson op P18 staan.

De pitstraatstart van George Russell is bevestigd op de definitieve startgrid die door de FIA is uitgedeeld.



Lando Norris start de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf de pole position.#F1 #USGP pic.twitter.com/5KGHEX2REw — GPFans NL (@GPFansNL) October 20, 2024

