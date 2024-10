Lewis Hamilton (39) heeft over de hele wereld fans zitten, maar dat er ook eentje zich ophoudt in het Witte Huis in de Verenigde Staten kwam als een verrassing. Presidentskandidaat Kamala Harris onthulde dat ze een groot fan is van Hamilton en die woorden hebben inmiddels ook de zevenvoudig wereldkampioen bereikt.

Wie wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten: Kamala Harris of Donald Trump? In november gaat de Amerikaan naar de stembus en dan zullen we weten wie er aan het langst eind trekt. Beide presidentskandidaten voeren momenteel nog flink campagne en daardoor schuiven ze meer dan eens aan in televisieprogramma's en podcasts. Harris deed dit bij The Howard Stern Show en sprak daar haar waardering uit voor Hamilton. Harris onthulde regelmatig Formule 1 te kijken en sprak overduidelijk haar voorkeur uit voor de zevenvoudig wereldkampioen. Deze woorden bereikten ook Hamilton, die ernaar gevraagd werd door Martin Brundle.

Hamilton verrast door fan van presidentiële orde

Hamilton was verrast toen hij hoorde dat hij een supporter heeft zitten in het Witte Huis. Harris is momenteel immers al de vicepresident van de Verenigde Staten en vergezelt Joe Biden dus in Washington. Kravitz onthulde dat hij de woorden van Harris heeft besproken met Hamilton. "We hebben Lewis hiernaar gevraagd en hij zei: 'Ik heb het gezien, ik was aangenaam verrast. Het is nogal surrealitisch dat iemand in de presidentiële campagne de tijd heeft om Formule 1 te kijken en een supporter van mij is."

Kijkt Harris dit weekend vanuit Witte Huis naar Hamilton?

"'Het is een teken van de breedte en diepte van Formule 1 in de Verenigde Staten dat we misschien iemand in het Witte Huis hebben die de Grand Prix zal kijken als we daar zijn'. Ik vond dat erg grappig." Of Hamilton dit weekend Harris kan laten juichen, is echter nog maar zeer de vraag. Mercedes moet dit seizoen doorgaans de overwinning laten aan Red Bull, McLaren of Ferrari. Winnen in Austin is dus absoluut geen zekerheidje voor Hamilton. Hij bevindt zich met Harris echter in goed gezelschap, want ook zij heeft momenteel - in de verkiezingscampagne - niet de beste papieren om te winnen.