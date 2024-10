Carlos Sainz heeft het sprintweekend in Austin geopend met de snelste tijd in de eerste - en tevens ook laatste - vrije training. De Spanjaard klokte in zijn Ferrari een 1:33.602, waarmee hij een fractie sneller was dan teamgenoot Charles Leclerc. Max Verstappen kwam een paar tienden tekort en werd derde, voor de neus van Lando Norris.

Onder aangename en half bewolkte omstandigheden ging de eerste - en tevens ook gelijk laatste - vrije training van start in Austin. De coureurs waren weinig verrassend al snel op het asfalt te vinden, want de voorbereidingstijd is gering dit weekend. Het merendeel ging op de harde band naar buiten, op de bolides van Sauber na. Bottas en Zhou gingen respectievelijk met de gele- en rode band naar buiten. Na het eerste kwartier was het Verstappen die de tijdenlijst topte met een 1:35.538, gevolgd door Sainz en Russell. Gasly was de eerste coureur die een serieus moment kende en spinde. Hij kon zijn weg echter zonder schade vervolgen. Kort daarna draaide ook Hamilton meermaals in de rondte, maar ook hij kwam verrassend genoeg met de schrik vrij.

Artikel gaat verder onder video

Weinig grip Mercedes, Ferrari opent sterk in Austin

Dat het met de grip nog niet helemaal goed zat bij Mercedes, bleek wel toen ook Russell in de rondte ging. In de tussentijd was het Sainz die Verstappen ruimschoots wist te kloppen in de strijd om de snelste tijd. Een snelle tijd zagen we in de beginfase van de training nog niet van de auto's van McLaren. Zij bleven wat langer in de luwte rijden. Ferrari liet zich wel zien, want in het eerste half uur was het het team uit Maranello dat een één-twee in handen had op de tijdentabel. Russell volgde de snelste van de twee [Leclerc] op de derde plaats op bijna een halve seconde. Verstappen zat daar nog weer een kleine tiende achter, gevolgd door Norris op acht tienden van de Ferrari.

Tijden fors sneller na switch naar softs

De tijden gingen echter in een rap tempo omlaag toen de coureurs switchten naar de rode band. Verstappen was de eerste en klokte dan ook direct de snelste tijd. Pérez sloot aan op plek twee. De overige coureurs gingen pas veel later naar de rode band en vanaf dat moment zakten de Red Bull's dan ook terug. Sainz ging met dik twee tienden onder de tijd van Verstappen door, terwijl Alonso, Hamilton, Gasly en Lawson aan Pérez voorbij gingen. Leclerc leek ook bovenin mee te gaan doen, maar zag zijn ronde onderbroken worden door een virtual safety car.

Ferrari klokt één-twee, Verstappen derde in Texas

In de absolute slotfase zagen we nog verschillende tijden - en dus ook posities - veranderen, maar Sainz bleef aan kop met zijn ronde van 1:33.602, waarmee hij de sessie afsloot als snelste. Zijn teamgenoot, Leclerc, nestelde zich op plek twee, slechts een fractie langzamer dan Sainz. Verstappen volgde op plek drie, maar moest ruim tweeëneenhalf tiende toegeven. Daarachter volgenden de beide McLaren's. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Hamilton, Magnussen, Alonso, Tsunoda en Hülkenberg.

Gerelateerd