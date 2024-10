De FIA kan binnenkort een brief verwachten van de Grand Prix Drivers' Association (GPDA). De collega's van Max Verstappen staan volledig achter de coureur van Red Bull Racing in de rel rondom zijn taakstraf, zo laat voorzitter George Russell weten.

Verstappen kreeg een taakstraf opgelegd voor het gebruik van het woord 'fuck' tijdens de persconferentie op de mediadag voor de F1 Grand Prix van Singapore. Hij gebruikte het scheldwoord om zijn RB20 te omschrijven, niet om iemand te beledigen. De Nederlander besloot bij de persconferenties na de kwalificatie en de race zijn kaken stijf op elkaar te houden. Dat zal hij ook dit weekend weer voor de Grand Prix van de Verenigde Staten doen. "Ik heb nog niks [van de FIA] gehoord, dus voor mij is er eigenlijk niks veranderd. Ik sta er altijd voor open om het gesprek aan te gaan, maar van mijn kant hoort het momenteel niet zo te zijn dat ik het initiatief moet tonen met dit soort dingen", legde Verstappen uit.

Gesprek voeren met FIA

"De coureurs hebben onderling veel gesproken over het schelden. Het is eigenlijk een beetje te gek voor woorden dat het zover heeft moeten komen", begon Russell tegenover de aanwezige media in Texas. "We moeten nog een gesprek voeren met de FIA, maar we hopen dat aankomende week of in Mexico te doen. Collectief zitten [alle coureurs] op dezelfde lijn, maar volgende week zullen we jullie iets formeel voorleggen om te lezen waar de coureurs als geheel staan."

Enorm uitdagend

De Mercedes-coureur legt uit dat het lastig is om tijdens de hectiek van een race ook nog eens rekening te houden met je taalgebruik. "Ik denk dat we over het algemeen niet de emoties van het moment, die coureurs in een race laten zien, willen wegnemen. Ik denk dat het misschien aan de uitzender ligt of aan de race en hoe ze ervoor kiezen om het uit te zenden. Het is enorm uitdagend voor de coureurs, wanneer je met je team aan het praten bent middenin een gevecht."

Lewis Hamilton sluit zich aan bij zijn ploegmaat. "Ik denk dat het zelfs voor de Formule 1, en dat weten zij waarschijnlijk ook, er niet geweldig uitzag. Ze zullen proberen een oplossing te vinden om verder te gaan."

