Max Verstappen kreeg een taakstraf van de FIA tijdens de F1 Grand Prix van Singapore. De Red Bull Racing-coureur heeft, nu de herfststop is afgelopen en de Formule 1 is neergestreken op het Circuit of the Americas, laten weten zijn protest daarop voort te zetten, aangezien de FIA niet het initiatief toont om met Verstappen in gesprek te gaan.

Tijdens de persconferentie op de mediadag in de Aziatische stadstaat gebruikte Verstappen het woord 'fuck' om de balansproblemen van zijn RB20 in Azerbeidzjan te omschrijven en dat schoot bij de FIA in het verkeerde keelgat, zeker aangezien president Mohammed Ben Sulayem eerder die week had aangegeven harder in te grijpen op grof taalgebruik. Voor het f-woord heeft hij een taakstraf gekregen. Wat deze taakstraf precies inhoudt, is op dit moment nog niet bekend. De Limburger besloot nauwelijks meer iets te zeggen tijdens de officiële persconferenties en dus organiseerde hij gewoon zijn eigen persconferenties in de hospitality van Red Bull. Verstappen heeft geen zin om dit soort spelletjes met de FIA te spelen en dreigt zelfs met pensioen te gaan, als het plezier op deze manier wordt afgepakt.

Niks veranderd

"Ik heb nog niks [van de FIA] gehoord, dus voor mij is er eigenlijk niks veranderd", legde Verstappen uit tegenover de aanwezige media in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten. Gevraagd of hij opnieuw zijn eigen persconferenties gaat geven, antwoordde de kampioenschapsleider: "Met de situatie zoals die is, ik moet gewoon minder praten, dus dat is goed zo." Hij wacht op een telefoontje van Ben Sulayem om de situatie met hem te bespreken. "Uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen mening, maar het is duidelijk, zoals ik al zei, dat het te gek voor woorden is. Ik sta er altijd voor open om het gesprek aan te gaan, maar van mijn kant hoort het momenteel niet zo te zijn dat ik het initiatief moet tonen met dit soort dingen."

Compleet onnodige situatie

"Ik leef gewoon mijn leven en ga verder. Niks verandert", vervolgde Verstappen. Hij vindt dat de FIA van niets iets heeft gemaakt. "Ja, maar dat is over het algemeen de wereld waar we in leven, toch? Het gaat met veel dingen zo. Deze situatie vind ik compleet onnodig. Ik snap dat je niet hoort te schelden, maar dat gaat meer om beledigingen, en vervolgens zie je reacties van mensen die zeggen dat ze niet willen dat kinderen het zien. Nou, toen ik vijf jaar oud was, had ik sowieso nog nooit naar een persconferentie gekeken. En op school zeg je veel ergere dingen, zo is het leven gewoon. Als je van iets een voorbeeld wil maken, prima, maar ik vind niet dat je het dan zo moet opblazen. Ik wil gewoon mijn leven leiden, en als ik het ergens niet mee eens ben, dan zeg ik dat."