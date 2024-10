De FIA heeft bepaald dat F1-auto's uit het V10-tijdperk binnenkort mogen meedoen aan officiële historische kampioenschappen van de internationale autosportbond. Het nieuwe reglement gaat in vanaf het seizoen 2025.

Het Formule 1-wereldkampioenschap rijdt al sinds 2014 met 1.6-liter V6-power units die ondersteund worden door een turbo en een elektrische motor. Daarvoor moest ieder team uitkomen met een 2.4-liter V8. De laatste luide V10 die in de koningsklasse van de autosport gebruikt mocht worden, was de allereerste Toro Rosso in 2006 die een 3.0-liter Cosworth-motor achter de coureur had liggen. De V10 maakte haar intrede in 1989 dankzij McLaren met Honda en Williams met Renault. Midden jaren 90 werd de V10 eigenlijk de standaard, omdat het toendertijd de perfecte balans had tussen lichtgewicht en vermogen. Vanaf 1998 gebruikte ieder team de 3.0-liter V10, voordat het in 2001 verplicht werd.

Aanpassing Appendix K

Bij de World Motor Sport Council afgelopen donderdag heeft de FIA bekendgemaakt de regels van Appendix K van de International Sporting Code aan te passen. Dat betekent dat Formule 1-auto's uit de jaren 90 en het jaar 2000 vanaf volgend jaar mee mogen doen aan officiële historische kampioenschappen van de FIA. Nu mogen deze luide wagens alleen nog gebruikt worden in demo's of tijdens autosportevenementen die niet door de FIA worden georganiseerd. Denk daarbij aan de BOSS GP die vaak op Assen te zien is, waar onder andere een Toro Rosso mee rijdt.

Eigenaren van de F1-bolides uit de jaren 90 en 2000 zullen een zogeheten 'historisch technisch paspoort' moeten aanvragen om mee te mogen doen aan FIA-kampioenschappen. Dan zijn de V10's mogelijk te zien, en te horen, in bijvoorbeeld het officiële FIA Masters Historic Formula One Championship, de Historic Grand Prix op Zandvoort of de Grand Prix de Monaco Historique.