Carlos Sainz heeft er alle vertrouwen dat Ferrari een betere race op de mat zal leggen tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië, dan in Bahrein. Teamgenoot Charles Leclerc viel tijdens de openingsrace uit door problemen met zijn energy store en Sainz zag de finishvlag maar liefst vijftig seconden later dan overwinnaar Max Verstappen.

Het Formule 1-circus reist dit weekend voor het derde jaar op rij af naar Djedda. Het Jeddah Corniche Circuit zal namelijk het strijdtoneel worden van de tweede ronde van het wereldkampioenschap. Voorlopig heeft Red Bull Racing de zaakjes goed voor elkaar, want het wist de seizoensopener in Bahrein af te sluiten met een één-tweetje en Fernando Alonso was de verrassende nummer drie. Vooral voor Mercedes was de race in Bahrein ontnuchterend, want het team mag aan de bak om de auto aan de praat te krijgen. Ook Ferrari zag een groter verschil met Red Bull, dan verwacht en ook het Italiaanse team heeft nog wat tijd goed te maken.

Hoge bandenslijtage

Ferrari kwam in Bahrein nog snelheid tekort om het Red Bull moeilijk te maken, maar het team had ook te kampen met hoge bandenslijtage van de SF-23. De renstal kende vorig jaar ook al een probleem met het rubber en dat lijkt dit jaar weer op te spelen. Sainz erkent die problemen, maar gaat ervan uit dat de bandenslijtage slechts een probleem van Bahrein was. "In Bahrein heb je het hoogste niveau van bandendegradatie, dus we hebben op dit moment maar één voorbeeld. Dus ik heb er vertrouwen in dat we op andere circuits een beter spel kunnen spelen", zo legt hij uit bij RaceFans.

Karakteristieken Djedda

Het circuit in Djedda is weer van een hele andere aard en Sainz verwacht dan ook een beter resultaat voor Ferrari tijdens de tweede ronde van het kampioenschap. "Het asfalt in Jeddah is heel anders, de beperking is niet zozeer aan de achterkant. Dus ik ben er vrij zeker van dat het op andere circuits een beetje anders zal zijn", zo voorspelt hij. Voorlopig lijkt Ferrari zich niet alleen zorgen te moeten maken over de achterstand op Red Bull, maar ook de Aston Martin bleek in Bahrein enorm rap te zijn.