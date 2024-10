Liam Lawson keert komend weekend terug op de Formule 1-grid tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, waarin hij vanaf dat punt Daniel Ricciardo zal vervangen. De jonge rijder onthult nu dat hij het hele jaar al wist dat hij op een bepaald punt terug zou keren in een Formule 1-bolide in 2024.

De afgelopen anderhalve maand is er een hoop te doen geweest rondom Ricciardo. In aanloop naar het raceweekend in Singapore werd er al een hoop gesproken over de toekomst van de routinier. Verschillende berichten deden na opmerkelijke uitspraken van Helmut Marko de rondte. De Red Bull Racing-adviseur gaf wel heel openlijk aan dat men na de race in Singapore meer zou gaan horen over de toekomst van de zitjes bij Racing Bulls, daar Lawson op de achtergrond flink op de deur aan het bonken is. Vervolgens hoorden we over een clausule in het contract van Lawson, die dit jaar minimaal vijf races zou moeten rijden in de koningsklasse.

Al een jaar bekend

Na de race in Singapore leek het duidelijk dat Ricciardo al meer wist dan dat hij mocht vertellen. De Australische rijder verscheen emotioneel en reflecterend op zijn loopbaan voor de wereldwijde camera's zonder te zeggen dat hij zou vertrekken. Een paar dagen later kreeg hij daadwerkelijk de bons, iets waarvan later bleek dat hij al langer weet van zou hebben gehad. Hij wordt vervangen door Lawson, die nu op zijn beurt onthult dat hij ook al bijna een jaar wist dat hij dit jaar nog Formule 1 zou rijden: "Christian [Horner] heeft mij een jaar geleden al verteld dat ik ergens in mocht gaan springen", zo onthult hij in de F1 Nations-podcast.

Het woord van Horner

Lawson legt uit hoe het precies verliep: "Toen ik na Singapore uitstapte, was het één van de dingen die hij tegen mij zei. Hij zei: 'Ik geef je mijn woord. Op een bepaald punt volgend jaar ga ik je laten racen.'" Lawson, die nog niet wist op welke manier hij uiteindelijk in 2024 de kans zou gaan krijgen om te racen, hoefde zich zodoende het hele jaar niet echt druk te maken om een zitje in de koningsklasse: "Ik wist dus altijd dat het de intentie was en er werd dus over gesproken", zo besluit de man die het komend weekend zijn rentree maakt tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten.

