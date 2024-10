Horner: 'Eigen motorproject gaat pijn doen', 'Eén coureur vindt schelden onacceptabel' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is eindelijk weer raceweek en de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas staat komend weekend op het programma. Ondertussen wordt er in aanloop naar de hervatting van het seizoen genoeg gezegd en geschreven over de koningsklasse. Christian Horner liet zich horen over het speciale Red Bull Powertrains-project waar de Oostenrijkse formatie druk mee aan het werken is. Johnny Herbert deed bovendien uit de doeken dat er in Singapore één coureur was die juist liet weten dat het schelden in de Formule 1 echt niet kan en waarmee hij dus lijnrecht tegenover Max Verstappen kwam te staan.

Artikel gaat verder onder video

Horner: 'Eigen motorproject gaat pijn doen op korte termijn, maar betaalt zich op lange termijn uit'

Red Bull Racing zal in 2026 voor het eerst met een krachtbron uit de motordivisie van het team zelf rijden. Teambaas Christian Horner noemt het de grootste uitdaging ooit voor de renstal, maar benadrukt de te behalen voordelen op de lange termijn. "Het is bij uitstek onze grootste uitdaging", vertelt teambaas Christian Horner daarover bij Autosport.com. "We hebben een start-up opgericht, zeshonderd mensen gerekruteerd, een fabriek gebouwd, het proces in gang gezet en een groep mensen samengebracht om te werken binnen een Red Bull-cultuur die ontzettend succesvol is geweest qua chassis. Meer lezen over de uitspraken van Christian Horner? Klik hier.

Verstappen wil return zien van iconisch F1-circuit

Max Verstappen heeft aangegeven dat hij graag meer circuits op de Formule 1-kalender zou willen zien met meer snelle, vloeiende bochten. De sport heeft in recente jaren meer straatcircuits toegevoegd met lange rechte einden en scherpe bochten, maar Verstappen zou graag meer banen als Suzuka en Spa Francorchamps willen zien, en benoemt een circuit uit recente jaren die hij graag terug op de kalender zou willen zien. Meer lezen over welk circuit Max Verstappen graag ziet terugkeren op de kalender? Klik hier.

Marko twijfelt niet meer en weet wie er wereldkampioen wordt dit jaar

Dr. Helmut Marko (81) ziet dat Max Verstappen (27) het moeilijk heeft dit Formule 1-seizoen. De Nederlander is op jacht naar zijn vierde wereldtitel, maar voelt de hete adem van Lando Norris (24) in z'n nek. Weet Verstappen zijn voorsprong in het restant van het seizoen te verdedigen? Marko twijfelt niet langer en heeft een duidelijk antwoord. Meer lezen over wie Helmut Marko denkt dat wereldkampioen gaat worden? Klik hier.

Herbert na Verstappen-rel: "Eén coureur vindt dat schelden niet acceptabel is"

Tijdens de laatste Grand Prix voor de herfststop in Singapore was het grootste verhaal misschien wel de hele vete tussen Max Verstappen en de FIA. Johnny Herbert, één van de stewards die Verstappen een taakstraf gaf, hoopt dat we tijdens de race in Austin van dit weekend geen herhaling meemaken. "Ik hoop dat het gezond verstand zegeviert als Max weer gaat schelden tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Men moet begrijpen dat beide kanten samen moeten werken." Meer lezen over de uitspraken van Johnny Herbert? Klik hier.

Verstappen en Piquet genieten samen op bruiloft António Félix da Costa

Max Verstappen kon de afgelopen week nog even van een weekje vrijaf genieten, alvorens hij met de negentien andere coureurs dit weekend weer terugkeert op het circuit van Austin voor de volgende race. Ondertussen genoot hij samen met vriendin Kelly Piquet op de bruiloft van António Félix da Costa. De Portugese rijder stapte dit weekend in het huwelijksbootje en Max en Kelly waren aanwezig om dat feestje mee te vieren, iets dat met veel gelach en plezier gepaard leek te gaan. Wanneer gaat Verstappen overstag en koopt hij een ring voor zijn geliefde? De plaatjes van Max Verstappen en Kelly Piquet op de bruiloft zien? Klik hier.

Gerelateerd