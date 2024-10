Tijdens de laatste Grand Prix voor de herfststop in Singapore was het grootste verhaal misschien wel de hele vete tussen Max Verstappen en de FIA. Johnny Herbert, één van de stewards die Verstappen een taakstraf gaf, hoopt dat we tijdens de race in Austin van dit weekend geen herhaling meemaken.

De hele ellende in Singapore begon met uitspraken van Mohammed Ben Sulayem, die de coureurs er op bijzondere wijze op attendeerde dat gescheld strenger bestraft gaat worden in de toekomst. De uitspraken van de FIA-president bleken aan dovemansoren gericht in het geval van Verstappen, die op de persconferentie van donderdag liet blijken geen gehoor te geven aan het verzoek. "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto fucked was", zei hij terugkijkend op Bakoe nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging. Die opmerkingen van Verstappen waren echter in het verkeerde keelgat geschoten bij de FIA. Vlak na de eerste vrije training werd de drievoudig wereldkampioen namelijk op het matje geroepen in de kamer van de wedstrijdleiding. Resultaat: Verstappen moet een taakstraf uitvoeren.

Herhaling in Austin?

Eén van de aanwezige stewards die dus ook mede de straf aan Verstappen uitdeelde, was Herbert. Eerder liet hij al weten hoe de hele straf tot stand kwam en dit keer laat hij weten dat hij hoopt dat de coureurs nu weten dat ze een rolmodel zijn: "Ik hoop dat het gezond verstand zegeviert als Max weer gaat schelden tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Men moet begrijpen dat beide kanten samen moeten werken. Ik weet dat de FIA-president niet blij is met grof taalgebruik. Ook onder de coureurs begrijpt men nu dat schelden op een persconferentie niet juist is. Dat heeft zich opgebouwd van de 'rappers'-uitspraak van de president, die door sommige mensen [Lewis Hamilton, red.] als schofferend werden gezien, tot aan Max die bij de stewards moest verschijnen in Singapore", zo citeert PlanetF1.

Eén coureur tegen schelden

Daarna doet Herbert een bijzondere onthulling: "We hebben daarna met de coureurs een meeting gehad en er was er tenminste eentje, waarvan ik de naam niet ga noemen, die liet weten dat naar zijn mening schelden niet acceptabel is", zo stelt Herbert nadat er eerder berichten klonken dat alle coureurs achter Verstappen gestaan zouden hebben. "Er zijn veel jongeren over de hele wereld die van de sport houden en opkijken tegen de coureurs. Rijders moeten begrijpen dat ze een rolmodel zijn. De persconferenties worden over de hele wereld uitgezonden. Er wordt meer dan ooit gescholden. De persconferentie is daar geen plek voor. Sommige journalisten zeggen dat we robots van de coureurs willen maken. Dat is niet het geval. We vragen alleen of ze niet willen schelden, dat is gewoon een juist iets. De meeste coureurs schelden niet."

