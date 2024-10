Verstappen wil return zien van iconisch F1-circuit

Max Verstappen heeft aangegeven dat hij graag meer circuits op de Formule 1-kalender zou willen zien met meer snelle, vloeiende bochten. De sport heeft in recente jaren meer straatcircuits toegevoegd met lange rechte einden en scherpe bochten, maar Verstappen zou graag meer banen als Suzuka en Spa Francorchamps willen zien, en benoemt een circuit uit recente jaren die hij graag terug op de kalender zou willen zien.

Er zijn veel nieuwe circuits bijgekomen in de afgelopen jaren in de Formule 1 - zo kwamen zowel Miami en Las Vegas op de kalender te staan, net als Saoedi Arabië. Verstappen heeft op al deze circuits goede zaken gedaan, maar zou toch liever een ander type baan terug willen zien als hij het voor het zeggen had bij de FOM.

Geen stop-start circuits

Toen Verstappen werd gevraagd over wat voor soort banen hij graag terug zou willen zien, en of hij een voorbeeld kon geven, wist de Limburger het al meteen. “Mugello," zo antwoorde hij op de Box Box Box podcast. "Snelle bochten. Gewoon vloeiende circuits. Dus niet al te [circuits met] lage snelheidsbochten die stop-start zijn, maar vloeiende banen met snelle bochten." Mugello heeft één keer een Grand Prix georganiseerd in 2020 achter gesloten deuren. Het legendarische Toscaanse circuit is meerdere keren gebruikt als testcircuit, maar alleen in 2020 werd er ook competitief gereden in de Formule 1. Voor Verstappen zal het overigens geen goede herinneringen naar boven halen, gezien hij aan de start van de race al werd uitgeschakeld in een groot ongeluk.

Geen 'ovals' in de Formule 1

Verstappen is vaak online te bewonderen in de wereld van simracing, naast zijn tijd in de Formule 1. De Limburger rijdt vaak in GT3-auto's, maar is ook veel te zien in Amerikaanse raceklassen zoals NASCAR. Hij is weliswaar fan van de ovals, maar zou er niet graag op een willen rijden in het echt. "Op een F1-kalender? Nee," zo vertelde hij verder. "Dat is niks voor mij. Ik doe het [oval-racing] graag voor de lol online, IndyCar, NASCAR, maar liever niet in het echt. Ik vind het leuk om te kijken, maar niet om er zelf in te rijden." Verstappen heeft in het verleden wel gehint naar een eventuele toekomst in de WEC en Le Mans, maar lijkt dus nooit voor de officieuze triple crown te zullen gaan.

