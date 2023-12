Vincent Bruins

Donderdag 21 december 2023 19:20 - Laatste update: 19:31

Als er momenteel een circuit mist dat terug moet komen op de kalender van de Formule 1, dan is dat Autodromo Internazionale del Mugello. Althans, dat is wat Max Verstappen vindt. Daarnaast staat ook een tweede Grand Prix in Nederland op het verlanglijstje van de drievoudig wereldkampioen.

Mugello was na Monza, Pescara en Imola het vierde verschillende circuit in Italië dat de eer had om een wedstrijd te mogen organiseren voor de koningsklasse van de autosport en dat kwam nogal onverwachts. De baan nabij Florence stond helemaal niet op de kalender van 2020, maar natuurlijk ging deze compleet op de schop vanwege de coronapandemie. De Grands Prix van Australië, Vietnam, China, Nederland, Monaco, Azerbeidzjan, Canada, Frankrijk, Singapore, Japan, Verenigde Staten Mexico-Stad en Brazilië werden allemaal afgelast. Toscane was in september van dat jaar dus een van de vervangers op de verkorte kalender en was naast de Grands Prix op Monza en in Emilia-Romagna de derde F1-race in Italië.

Derde GP in Italië en tweede GP in Nederland

Verstappen had weinig geluk op Mugello. De Nederlander kwam niet door de openingsronde, nadat zijn Red Bull in aanraking kwam met Pierre Gasly, Kimi Räikkönen en Romain Grosjean in de openingsronde. Een enorme crash bij de herstart schakelde Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen en Nicholas Latifi uit met de rode vlag tot gevolg. Lewis Hamilton schreef de Grand Prix van Toscane op zijn naam voor Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas en de andere Red Bull van Alexander Albon. Toch hoopt Verstappen dat Mugello weer een plekje op de kalender krijgt.

Bij de Talking Bull kreeg hij de vraag welk circuit hij graag op de F1-kalender wil zien. "Voor mij Mugello," zei Verstappen meteen. "[Vanwege de] layout van de baan. Er zijn zoveel snelle bochten en met een leuke auto is het geweldig." Ook werd de vraag gesteld waar hij een race zou organiseren of circuit zou laten bouwen als dat op elke plek van de wereld zou kunnen, waarop Verstappen lachend antwoordde: "Ik zou Nederland kiezen. We hebben volgens mij alleen niet meer zoveel ruimte over. Ik zou een boel coole bochten van andere circuits combineren."