Dr. Helmut Marko (81) ziet dat Max Verstappen (27) het moeilijk heeft dit Formule 1-seizoen. De Nederlander is op jacht naar zijn vierde wereldtitel, maar voelt de hete adem van Lando Norris (24) in z'n nek. Weet Verstappen zijn voorsprong in het restant van het seizoen te verdedigen? Marko twijfelt niet langer en heeft een duidelijk antwoord.

Wie de eerste paar races van het 2024-seizoen heeft gezien, zou er op dat moment niet over hebben getwijfeld: Verstappen wordt met een enorme voorsprong kampioen. Niets blijkt minder waar nu we ons richting het slot van het seizoen bewegen. Verstappen gaat weliswaar nog aan kop in het klassement, maar Norris is enorm dichtbij gekomen. Verstappen heeft 331 punten en Norris volgt met 279 punten. Eerstgenoemde heeft zodoende nog een enigszins comfortabele voorsprong, maar er staan naast zes 'gewone' Grands Prix, ook nog drie sprintraces op het programma. Er zijn dus nog flink wat punten te verdelen. Marko is er echter gerust op en denkt wel te weten wie de titel gaat pakken.

Artikel gaat verder onder video

Marko helder: Verstappen wordt kampioen in 2024

Als Marko in gesprek met Motorsport-Magazin.com gevraagd wordt wie er kampioen wordt dit seizoen, is zijn antwoord kort maar krachtig: "Verstappen." Ja, Norris komt dichterbij, maar volgens Marko kan Verstappen zijn rivaal op andere vlakken nog steeds de baas zijn. "Hij [Verstappen, red.] is de beste, de snelste en op mentaal vlak heeft hij het meeste zelfvertrouwen. Lando Norris heeft, zoals we weten, wat zwakke punten als hij moet starten. Ik heb gelezen dat hij bepaalde rituelen moet volgen om dan überhaupt te presteren", aldus de topman van Red Bull Racing.

Verstappen over berichtgeving in media: "Ik klik daar niet eens op"Lees meer

Herstel voor Red Bull in Austin?

Aankomend weekend zal duidelijk worden of Verstappen zich nog steeds moet richten op het verdedigen van zijn voorsprong of dat hij misschien weer kan denken aan het uitbouwen van deze voorsprong. Red Bull neemt een groot updatepakket mee naar Austin en hoopt daarmee de problemen die het team al enkele maanden heeft grotendeels op te lossen. In Austin wordt het Formule 1-seizoen direct hervat met een sprintweekend, wat betekent dat de druk er gelijk vol op staat.