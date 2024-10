Max Verstappen (27) heeft dit seizoen met veel verschillende issues te maken gehad bij Red Bull Racing. De soap rondom teambaas Christian Horner, de problemen aan zijn auto en de speculaties rondom een eventueel vertrek naar Mercedes. Er werd veel geschreven over Verstappen en zijn team, maar de Nederlander zegt daar zelf maar nauwelijks iets van te lezen.

Er wordt veel gezegd en geschreven in de wereld van de Formule 1, dat is niets nieuws en daar maakt Verstappen zich dan ook niet al te druk om. Maar toen Red Bull problemen kreeg met haar auto en de prestaties tegenvielen, werd er volgens hem wel heel veel uit de spreekwoordelijke duim gezogen door de media. Zo zouden de issues van de RB20 onder meer te maken hebben gehad met asymmetrisch remmen. Verstappen lacht om de inventieve verhalen. "Mensen komen toch altijd weer met andere dingen. Ik vind het best bizar hoe mensen soms bij bepaalde dingen komen, maar goed, het is wat het is", zo zegt hij.

Verstappen "klikt niet" op Formule 1-berichten

Alle roddels en geruchten horen natuurlijk ook een beetje bij het wereldje en daarnaast zien we dit in veel andere sporten ook gebeuren. Soms blijkt een verhaal - al dan niet deels - waar te zijn en soms is het klinkklare onzin. "Het hoort er natuurlijk ook een beetje bij, maar ik denk vooral 'laat het lekker gaan'", zo vervolgt Verstappen in gesprek met Motorsport.com. De drievoudig wereldkampioen probeert de berichtgeving over de Formule 1 dan ook zoveel mogelijk aan zich voorbij te laten gaan. "Soms komt het even voorbij, maar ik klik daar niet eens op. Ik zit nu tien jaar in de Formule 1 en ik ga me daar niet eens mee bezig houden."

Verstappen heeft weinig interesse in F1-nieuws

Verstappen heeft het niet eens perse over de geruchten en roddels die verspreid worden; ook algemeen nieuws leest hij nauwelijks. "Sowieso lees ik bijna niks over de Formule 1. Als ik thuis ben, maar ook als ik op het circuit ben, dan lees ik andere dingen of ben ik sowieso met hele andere dingen bezig. Om eerlijk te zijn boeit het me allemaal niet zoveel wat andere mensen zeggen", zo besluit hij.

