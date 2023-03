Sam Hall & Remy Ramjiawan

Zondag 12 maart 2023 16:50

Lewis Hamilton heeft zijn kritiek op de Mercedes W14 nogmaals geuit en beweert dat het team weet waar het de oplossing kan vinden, maar stelt vooral dat de W14 simpelweg 'niet de juiste auto is'.

Mercedes kende in 2022 al een moeilijk jaar, waarbij Hamilton voor het eerst in zijn carrière geen zege wist te boeken in één seizoen. Ondanks dat er meerdere keren vraagtekens zijn geplaatst bij het concept van Mercedes, bleef de renstal het ontwerp verdedigen. Maar na de openingsrace in Bahrein zijn de meningen wat bijgedraaid en heeft teambaas Toto Wolff aangegeven dat er radicale veranderingen aankomen.

Artikel gaat verder onder video

'Bezorgdheid niet juiste woord'

Op de vraag of hij bezorgd was dat Mercedes niet genoeg vooruitgang had geboekt tijdens de winterstop, reageert Hamilton: "Bezorgdheid zou niet het juiste woord zijn. Er is niets dat ik erover kan zeggen. We moeten gewoon blijven werken. We weten dat we niet zijn waar we moeten zijn en we weten dat dit niet de juiste auto is." Hamilton heeft zich de afgelopen dagen al kritisch geuit over de bolide, maar benadrukt dat hij niet bij de pakken neer gaat zitten. "Het is een moeilijke situatie, maar ik moet gewoon positief blijven. Ik moet mijn hoofd omhoog houden en de jongens blijven pushen, proberen een positief licht voor hen te zijn en elk weekend het hoogst mogelijke aantal punten halen", zo vertelt de 38-jarige coureur.

OOK INTERESSANT: Marko verwijst plan B van Mercedes naar de prullenbak: "Dat kan niet"

1⃣ week till we're back on track. Looking forward to tackling whatever challenges come our way. Let's do this, Team. ✊ pic.twitter.com/j3qsK9unhE — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 12, 2023

OOK INTERESSANT: Bottas maakt grapje over Hamilton en legt uit waarom hij gelukkiger is bij Alfa Romeo

Mercedes is momenteel het vierde team

Het doel is om uiteindelijk het gevecht aan te gaan met Red Bull Racing, maar het team heeft eerst ook nog tijd te winnen op Ferrari en Aston Martin. "Zij [Ferrari] waren gewoon sneller dan wij. Wij zijn het vierde snelste team", zo luidt voorlopig de conclusie van de zevenvoudig kampioen. Ook vorig jaar zag het er rond dit tijdstip niet rooskleurig uit voor het team uit Brackley. Toch wist George Russell in Brazilië voor lachende gezichten bij Mercedes te zorgen. De Engelsman wist niet alleen de sprintrace te winnen, de Grand Prix van São Paulo zette hij ook op zijn naam.