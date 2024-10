Valtteri Bottas zit nog steeds in onzekerheid: krijgt hij een contractverlenging bij Kick Sauber of kiest de Zwitserse renstal voor een andere coureur? Hoe dan ook, de coureur heeft al nieuwe raceplannen voor de toekomst, of hij nou in de Formule 1 blijft of niet.

Bottas zit momenteel in zijn derde seizoen bij Kick Sauber, nadat hij een aantal jaar voor Mercedes had gereden, waar hij tien Grands Prix wist te winnen. Hij stevent helaas af op zijn eerste puntloze seizoen. De C44-bolide kan de rest van het F1-veld niet bijhouden. Er zijn een boel veranderingen geweest qua rijdersopstellingen voor aankomend jaar en bij Kick Sauber is er nog maar één stoeltje over. Nico Hülkenberg werd afgelopen april al aangekondigd en de man uit Emmerik blijft bij het team, wanneer het in 2026 wordt omgedoopt tot Audi. Bottas maakt kans op een contractverlenging, maar Kick Sauber zou ook jongelingen Gabriel Bortoleto en Franco Colapinto overwegen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Bottas reageert op geruchten dat hij getekend heeft bij Audi: "Fake news"

Australië tweede thuis

Mocht Bottas zijn zitje verliezen, dan heeft de Fin nog een 'plan B': de Australische Supercars. Zijn vriendin Tiffany Cromwell komt uit Australië en Bottas beschouwt het tegenwoordig als zijn tweede thuis. "Ja, als het qua kalender lukt", antwoordde hij op de vraag van Speedcafe of hij een keer zou mee willen doen met de Supercars als gastrijder. "Natuurlijk, wanneer ik nog actief ben in de Formule 1, wordt het heel lastig, omdat we bijna elk weekend racen." Daarnaast zou het ook een uitdaging worden om voor Chevrolet of Ford te racen, als hij een contract krijgt bij een andere, grote autofabrikant: Audi. "Maar we gaan het zien. Er is echter geen twijfel over mogelijk, je zal me hoe dan ook ooit in de Supercars gaan zien."

OOK INTERESSANT: Marko: 'Onbegrijpelijk als Sauber Bottas boven Schumacher verkiest voor 2025'

Andere F1-coureurs in Supercars

Als Bottas in de Supercars gaat racen, dan zal hij niet de eerste Formule 1-coureur zijn om dat te doen. Larry Perkins reed in de jaren 70 voor verschillende achtervelders, maar won 8 races in het Australische toerwagenkampioenschap in de jaren 90. Alan Jones werd F1-wereldkampioen in 1980, voordat hij in 1993 als tweede eindigde in de puntenstand van de Supercars. David Brabham reed twee seizoenen in de koningsklasse zonder een punt te scoren, maar hij won de beruchte Bathurst 1000 in 1997. Ook Jan Magnussen, Alex Yoong en Jacques Villeneuve probeerden ooit de Supercars ooit.