Helmut Marko zou het naar eigen zeggen "onbegrijpelijk" vinden als het team van Sauber ervoor zou kiezen om in 2025 vast te houden aan Valtteri Bottas, in plaats van Mick Schumacher een kans te geven.

Het Formule 1-team van Sauber heeft één van de nog twee beschikbare zitjes voor het seizoen van 2025 in handen. Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat Nico Hülkenberg zich vanaf volgend jaar bij het team zal voegen, in aanloop naar de volledige transitie naar Audi vanaf 2026. Wie de teammaat van de Duitse routinier wordt, is nog niet bekend. Momenteel beschikt Sauber over Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. Laatstgenoemde lijkt bezig aan zijn laatste seizoen in de sport, maar Bottas lijkt een serieuze kanshebber voor het zitje te zijn.

Artikel gaat verder onder video

Line-up Sauber 2025

De Fin heeft echter concurrentie. Zo heeft Sauber eerder al laten weten ook Formule 2-coureur Gabriel Boroleto te overwegen, terwijl Williams probeert om Franco Colapinto in 2025 op leenbasis voor de formatie uit te laten komen. Een naam die niet genoemd wordt is die van Mick Schumacher. De voormalig Haas-coureur fungeert sinds 2023 als reservecoureur van Mercedes en wil maar wat graag zijn rentree op de grid maken. Helmut Marko is van mening dat Sauber hem die kans moet geven.

Marko wijst naar Schumacher

"Ik denk dat de auto van Audi [Sauber] volgend jaar absoluut geen winnende auto zal zijn", vertelt Marko tegenover Sport.de. Sauber staat momenteel met nul punten onderaan in het constructeurskampioenschap. "Dat betekent dat er geen druk voor Audi of de coureurs zal zijn. Het zou een goede vergelijking met Nico Hülkenberg zijn. Als de performance niet goed is, kan je hem altijd vervangen voor 2026. Als het echt blijkt dat Bottas de kans krijgt, is de hele situatie echt nog onbegrijpelijker voor mij. Ik denk dat het Formule 1-verhaal echt klaar is voor Schumacher als hij geen zitje bij Audi krijgt."