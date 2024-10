Voor Sergio Pérez was de excuses die hij van Red Bull Racing kreeg fijn, maar moet hij erkennen dat dit voor hem niet echt een probleem was. De Mexicaan had eerder moeite met de RB20 dan teamgenoot Max Verstappen, maar inmiddels wordt de kritiek van 'Checo' ook serieus genomen.

Red Bull Racing heeft haar excuses aangeboden aan Pérez en dat was omdat het commentaar van de Mexicaan niet altijd even serieus werd genomen. Dat is anno oktober wel anders, want ook Verstappen krijgt geen gang meer in de RB20. De neuzen staan inmiddels weer dezelfde kant op en volgens Pérez is de excuses fijn, maar is de steun van de engineers eigenlijk nooit weggeweest.

'Heb altijd de steun gehad'

In gesprek met Formula Rapida legt 'Checo' uit: 'Eerlijk gezegd, heb ik altijd alle steun van mijn engineers gehad." Het was vooral de ruis die van buitenaf gecreëerd werd, zo stelt 'Checo'. "Het was altijd de speculatie eromheen, met mensen die zeiden dat het probleem was dat ik niet genoeg gefocust was op mijn racen of andere dingen." Eventjes was het zitje van Pérez onzeker, maar na de zomerstop bleek de Mexicaan nog altijd als teamgenoot van Verstappen door te mogen gaan.

'We weten waar het probleem ligt'

De komende race in de Verenigde Staten komt het Oostenrijkse team met een verbeterpakket voor de RB20 aan en Pérez onthult dat het team nu weet wat het moet aanpakken. "Nu heeft het team veel richting gevonden, veel van onze problemen. Dus nu weten we tenminste wat de problemen zijn en kunnen we eromheen rijden. Voorheen wisten we het niet, en was het gewoon heel moeilijk om te rijden. Ik ben gewoon blij dat het erop lijkt dat we de juiste richting op gaan", aldus 'Checo'.

