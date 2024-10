Het gaat vaak over het salaris van Max Verstappen bij Red Bull Racing, maar het team heeft via het jaarverslag nu ook inzage gegeven in wat adviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner op jaarbasis verdienen.

Red Bull maakte donderdag het jaarverslag openbaar voor het seizoen 2023. Dit was een seizoen waarin Red Bull Racing sportief gezien niks te vrezen had. Max Verstappen werd met een recordaantal zeges, podiumplekken en punten wereldkampioen, terwijl het team ook dominant was bij de constructeurs. In totaal werden 21 van de 22 races dat seizoen gewonnen. Het meest logische zou zijn dat daar dan ook flinke financiële winst tegenover staat.

Winst gedaald bij Red Bull

Toch bleek uit het jaarverslag dat dit niet helemaal het geval was. De inkomsten gingen wel omhoog met 10.6 procent naar 307.472 miljoen pond door de goede resultaten en tevens de nieuwe sponsoren die aan zijn getrokken. Toch werd er 37 procent minder winst geboekt ten opzichte van 2022. In 2023 boekte Red Bull 1,296 miljoen pond winst, ten opzichte van 2,057 miljoen pond in 2022. Dit komt vooral door het inschrijfgeld dat het team moet betalen in F1, inschrijfgeld dat wordt bepaald via het aantal punten dat een team in een seizoen heeft gehaald. Dat puntenaantal was in 2022 al hoog, waardoor Red Bull daar in 2023 de kosten omhoog zag gaan. Ook salarissen zijn hoger geworden.

Horner en Marko

Marko en Horner zijn de enige twee topmannen die als 'directors' zijn ingeschreven door Red Bull, waardoor er inzage is in hun jaarsalaris. In 2023 verdienden de twee topmannen 7,190 miljoen pond. Dit is een flinke stijging ten opzichte van de 3,447 miljoen pond die ze in 2022 betaald kregen.

