Anthony Davidson heeft naar eigen zeggen hoge verwachtingen van Liam Lawson bij Visa Cash App RB, maar de Nieuw-Zeelander zal volgens de voormalig Formule 1-coureur zonder twijfel een zware kluif krijgen aan teammaat Yuki Tsunoda, die gek genoeg "steeds over het hoofd wordt gezien."

De Grand Prix van Singapore is hoogstwaarschijnlijk de laatste gebleken voor Daniel Ricciardo. De Australiër wordt bij Visa Cash App RB per direct vervangen door Liam Lawson en gezien het feit dat alleen Sauber nog een stoeltje vrij heeft voor 2025, kan je stellen dat het doek is gevallen voor de goedlachse coureur. Ricciardo kreeg bij het zusterteam van Red Bull Racing de kans om te laten zien dat hij de ideale vervanger voor de kwakkelende Sergio Pérez bij Red Bull Racing was, maar de 35-jarige routinier bleek een te zware kluif te hebben aan teammaat Yuki Tsunoda. Nu is het de beurt aan Lawson, die de komende zes raceweekenden moet laten zien dat hij volgend jaar een fulltime-zitje verdient.

Ricciardo tekort geschoten

Anthony Davidson is van mening dat Ricciardo voor een bijzonder grote uitdaging stond: "Ik denk dat hij niet alleen Tsunoda moest zien te verslaan, maar hij moest hem compleet van de kaart vegen", klinkt het in de podcast van Sky Sports."Dat is wat het team van hem verwachtte. Waarschijnlijk dachten ze: 'Als je dicht bij het niveau van Max Verstappen wil komen, dan moet je Yuki iedere kwalificatie en race verslaan, want dat is wat Max zou doen.' Dat is de magie waar Red Bull naar op zoek is. Ooit was er een tijd waar Daniel dat had kunnen bewerkstelligen, maar Yuki is veel sterker geworden."

Tsunoda over het hoofd gezien

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Yuki is met de jaren een gepolijste coureur geworden. Lawson krijgt ongetwijfeld te horen: 'Geef alles wat je hebt en vermorzel Yuki.' Ik denk alleen dat dat niet meer zo makkelijk zal gaan. Ik vraag mijzelf dan ook vooral af: hoe zal Yuki met dit alles omgaan? Waarom wordt hij iedere keer over het hoofd gezien. Ik vraag me af of hij het beter [dan Pérez] zou doen in de Red Bull."

Davidson doelt daarmee dat Tsunoda nog nooit de kans van Red Bull heeft gekregen om te laten zien wat hij in een auto van Red Bull Racing kan, zelfs geen test: "Yuki heeft een sterke persoonlijkheid en ik denk niet dat hij mentaal gebroken zal worden door Verstappen. Hij laat ontzettend veel veerkracht zien, dat heeft Ricciardo ook ondervonden. Daniel zal denken dat de verwachtingen van Red Bull compleet gestoord waren."

