Engineers van Red Bull Racing hebben hun excuses aangeboden aan Sergio Pérez. Zijn klachten over de F1-bolide werden niet serieus genomen, maar nu dat Max Verstappen niet langer dominant is, zijn de problemen duidelijk geworden. Dat zijn mindere vorm sinds halverwege 2023 volledig zijn eigen schuld zou zijn, schuift 'Checo' nu aan de kant.

Verstappen leek aan het begin van dit seizoen zijn dominantie van 2023 voort te kunnen zetten met vijf overwinningen in de eerste zeven races, maar sinds Spanje heeft de kampioenschapsleider geen enkele keer meer op de hoogste trede van het podium gestaan. De snelheid is niet meer terug te vinden in de RB20 vanwege balansproblemen. Door een enorme domper van een weekend in Italië vorige maand, weet Red Bull nu wel waar de oorzaak ligt, en de energiedrankfabrikant hoopt het voor Circuit of the Americas opgelost te hebben. "We gingen terug in de geschiedenis van de ontwikkeling en het bleek dat de eerste fout die we hadden gemaakt, een vloerupgrade was in 2023 in Barcelona", legde teambaas Christian Horner uit tegenover Auto Motor und Sport. "Dat was ook de eerste Grand Prix waar 'Checo' problemen begon te krijgen met de auto. We namen het gewoon niet zo serieus, omdat Max maar bleef winnen."

Speculaties over problemen

Pérez heeft onthuld dat Red Bull sorry heeft gezegd voor het niet serieus nemen van zijn klachten. "Op een bepaalde manier wel, ja", antwoordde Pérez tegenover de aanwezige media in de paddock of Red Bull nu meer waarde hecht aan zijn feedback. "Om eerlijk te zijn, een paar engineers kwamen na Monza naar me toe en boden hun excuses aan, omdat het nu veel duidelijker is wat de problemen zijn waar ik het over gehad heb. Er werd altijd over gespeculeerd en mensen zeiden dat het probleem was dat ik niet genoeg gefocust was of iets dergelijks. Aan het eind van de dag ben ik gewoon blij dat we het probleem hebben gevonden en dat we er ons nu op kunnen richten om het te verbeteren."

Ontzettend oncomfortabel

"Het probleem dat ik eerder in het jaar had, was dat ik een auto had waarmee ik niet kon rijden", vervolgde de man uit Guadalajara. "Ik was echt ontzettend oncomfortabel in de auto. En het was enorm lastig om de bochten in te rijden niet wetende wat het ging doen. Het wordt dan heel moeilijk om je prestaties te maximaliseren. Nu heeft het team dus iets gevonden in de juiste richting. We weten op zijn minst wat de problemen zijn en hoe we eromheen kunnen."

